बिग बॉस 10: लोपामुद्रा राउत और रोहन मेहरा की लड़ाई पर राहुल देव ने दिया विशेष संदेश

बिग बॉस में रोहन मेहरा और लोपामुद्रा राउत की दोस्ती काफी लंबे समय से जारी है। दोनों हमेशा एक-दूसरे के साथ खड़े दिखते रहे हैं लेकिन सोमवार को आए एपिसोड में दोनों के बीच काफी लड़ाई हुई। जिसके साथ ही बिग बॉस के घर में जारी एक और दोस्ती में दरार आ गई। लोपा को रोहन की एक बात बुरी लग गई। रोहन ने कहा कि वो आग में घी डालती है। रोहन आगे कहते हैं कि वो किसी के अपनेपन की इज्जत नहीं करती हैं। जिसके बाद लोपा काफी गुस्सा हो जाती हैं और रोहन से लड़ती हैं। राउत कहती हैं कि मेहरा ने उनकी बेइज्जती की है। वो अब कभी उसका सपोर्ट नहीं करेंगी।

लड़ाई के बीच लोपा स्टोर रुम में रखे रोहन के सामान को फेंक देती हैं और लगातार चिल्लाती रहती हैं। इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि रोहन ने हमेशा और हर परिस्थिती में उनका साथ दिया है। उन्हें लड़ते हुए देखाना काफी चौंकाने वाला था। दोनों एक-दूसरे से अलग होने की बात स्वीकार कर लेते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। बिग बॉस से बाहर हुए सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट राहुल देव ने अपने ट्विटर अकाउंट से लोपामुद्रा और रोहन के लिए एक विशेष संदेश दिया है। उन्होंने लिखा- मैं देख सकता हूं कि तनाव की वजह से बिग बॉस का घर बिखर रहा है। उम्मीद करता हूं कि रोहन मेहरा और लोपामुद्रा राउत को इस बात का अहसास हो जाए कि वो अच्छे दोस्त हैं।

बता दें कि लोपा, रोहन से कहती हैं कि उन्होंने गौरव के सामने उन्हें इंसल्ट किया जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वे कहती हैं कि अगली बार से वे किसी को सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि जब किसी का सपोर्ट करती है तो वो खुद फंसती है। वो कहती हैं कि मेरी तरफ से फ्रेंडशिप जेन्विन है औऱ बाकी सब मतलबी है।

बिग बॉस की तरफ से लग्जरी बजट कार्य जीतने पर भी घरवालों की छोटी छोटी गलतियों के लिए उनकी लग्जरी बजट का सामान नहीं मिलता है। घर पर बस बानी को लग्जरी बजट का सामान मिलता है क्योंकि बस वो ही घर पर हैं जिन्होंने नियमों का उल्लंघन नहीं किया।

बिग बॉस 10, 2 जनवरी 2017: रोहन और लोपा में हुई लड़ाई, एक बार फिर घर से बाहर गए स्वामी ओम

First Published on January 4, 2017 9:10 am