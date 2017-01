भारत में पाकिस्तानी आर्टिस्टों पर बैन को लेकर बोले राहत फतेह अली खान- नहीं रोका जा सकता कलाकारों का काम

लोकप्रिय पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान का कहना है कि सितंबर 2016 में उड़ी हमले के बाद जो कुछ भी हुआ, वह ठीक नहीं हुआ। उन्हें उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच ‘प्यार का पुल’ कभी न टूटे। उन्होंने कहा कि खुदा ने चाहा तो वह जल्द ही भारत में प्रस्तुति देंगे। जम्मू एवं कश्मीर में भारतीय सेना के शिविर पर हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में और अधिक तनाव आ गया। इसी बीच कुछ भारतीय संगठनों ने देश में पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया और वहीं कुछ पाकिस्तानी थिएटरों ने भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया। राहत ने बताया, मुझे उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच के मुद्दे सुलझ जाएंगे। जो हुआ वह बेहद खराब था। राहत ने हाल ही में भारतीय संगीतकार-गीतकार अनुपमा राग के साथ मिलकर एकल गीत ‘सांवरे’ तैयार किया है। टाइम्स म्यूजिक द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए गीत के वीडियो में बॉलीवुड अभिनेता कुणाल खेमू हैं।

बता दें कि इससे पहले बॉलीवुड अभिनेत्री इलियाना डिक्रूज पर फिल्माए गए पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम के गीत ‘पहली दफा’ के लिए इलियाना को भी आलोचनाएं झेलनी पड़ी थीं। इसी तरह पिछले महीने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना की भी राहत के वीडियो ‘हल्का हल्का सुरूर’ में शामिल होने के कारण आलोचना की गई थी। नए गीत की आलोचना के सवाल पर उन्होंने कहा, “मुझे नहीं लगता कि इसकी आलोचना की जाएगी।”

भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के काम पर प्रतिबंध को लेकर उन्होंने कहा, “कलाकारों का काम नहीं रोका जा सकता। हमने हमेशा प्यार का रास्ता चुना है। कई बार कुछ कारक प्यार के इस पुल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उनके गीत का वीडियो लखनऊ में जून में शूट किया गया था, लेकिन इसे रिलीज करने में छह महीने का समय लगा। क्या इसका कारण आतंकवादी हमला था?

इस सवाल पर उन्होंने कहा, “वीडियो बनाने में समय लगता है। पोस्ट प्रोडक्शन के काम के साथ ही अन्य कई चीजें भी होती हैं, इसलिए इसे रिलीज करने में समय लगा। राहत को अपने नए गीत को अच्छी प्रतिक्रिया मिलने का तो इंतजार है ही, साथ ही वह अपने दिवंगत चाचा नुसरत फतेह अली खान को श्रद्धांजलि देने के लिए संगीत टूर पर जाने का भी इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “वह अप्रैल में उत्तरी अमेरिका से शुरू होगा। क्या इस टूर के बीच वह भारत भी आएंगे, इस सवाल पर उन्होंने कहा, “इंशाअल्लाह।”

First Published on January 22, 2017 5:51 am