बिग बॉस के घर जल्द नजर आएंगे शाहरुख खान, सलमान बोले- सुल्तान को आती है दोस्ती निभानी

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शाहरुख खान बिग बॉस के घर पहुंच ही गए। बिग बॉस के होस्ट सलमान खान ने रविवार शाम को अपने ट्विटर अकाउंट से एक टीजर जारी कर के इस बार में जानकारी दी। इस टीजर में सलमान शाहरुख का रईस का डायलॉग बोलने की कोशिश करते नज़र आते हैं। बाद में बोलते हैं कि रईस का डायलॉग शाहरुख की जुबानी सुनना चाहिए और सुल्तान को तो बस दोस्ती निभानी आती है। इस बात पर शाहरुख कहते हैं कि हमारी दोस्ती तो जग जाहिर है। इसलिए बिग बॉस में रईस हाजिर है। बिग बॉस के ये सीजन अपने प्रतिभागियों के चलते काफी सूर्खियों में रहा है। घर से बाहर होने का बाद से स्वामी ओम ने जमकर सलमान खान के खिलाफ अलग अलग चैनलों पर बोला है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात भी कही जा रही है कि सलमान इस बार के बिग बॉस होस्ट करने से इतने तंग आ गए है कि ये उनका बतौर होस्ट आखिरी बिग बॉस सीजन हो सकता है।

इसके अलावा रईस के साथ ही बाहुबली 2 झलक देखने को मिलेगी। खबर है कि बाहुबली-2 का टीजर शाहरुख खान की फिल्म रईस के साथ 25 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। जी हां रईस खुद तो आएगा ही साथ ही बाहुबली-2 को भी लेकर आएगा। लेकिन फिलहाल फिल्म की एक झलक ही देखने को मिलेगी। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा वाली गुत्थी तो फिल्म रिलीज होने पर ही सुलझेगी।

First Published on January 9, 2017 6:43 am