जानिए रईस स्टार शाहरुख खान को किस तरह की किताबें हैं पसंद

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को लोग बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं। शाहरुख सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी और महानायक अमिताभ बच्चन के बाद तीसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले शख्स हैं। वह बॉलीवुड जगत में होने वाली सरगर्मियों और देश-दुनिया में होने वाली गतिविधियों के बारे में पूरी तरह अलर्ट रहते हैं। हाल में जब शाहरुख यूट्यूब चैनल एआईबी पर नजर आए तो तन्मय भट्ट और रोशन जोशी को भी लगा कि शाहरुख को शो पर लाना वाकई एक दिलचस्प बात होगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि शाहरुख न सिर्फ काफी हाजिर जवाब हैं बल्कि वह काफी मजाकिया भी हैं। वीडियो के दौरान शाहरुख ने किताबें पढ़ने को लेकर अपनी पसंद नापसंद के बारे में भी बताया।

जाहिर है कि अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो आप यह जानना चाहेंगे कि बादशाह खान किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। शाहरुख ने पोडकास्ट वीडियो में बताया- मैं कुछ भी और सब कुछ पढ़ लेता हूं… मैं एक बार में तीन से चार किताबें पढ़ता हूं। मैं जब लंदन या अमेरिका में होता हूं तो मैं बुक स्टोर जाता हूं। एक कॉफी खरीदता हूं और घंटों तक ब्राउजिंग करता रहता हूं- यह कुछ ऐसा है जो मैं भारत में रह कर नहीं कर सकता। वहां से मैं बैग भरकर किताबों के साथ वापस लौटता हूं। मुझे हमेशा कस्टम ऑफिसर्स के द्वारा रोक लिया जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं शायद कोई भारी इलैक्टॉनिक सामान ले जा रहा हूं। लेकिन जब कस्टम डिपार्टमेंट के लोग बैग की तलाशी लेते हैं तो उन्हें क्या मिलता है क्या आप जानना चाहेंगें?

शाहरुख खान की किताबों की यह लिस्ट ट्विटर पर यूजर पंकज सचदेवा ने भी शेयर की है। उन्होंने ट्वीट के साथ लिखा- Compiled a list of books and authors in @iamsrk’s library that I saw in his podcast with @AlB #ShahRukhKhan Eclectic list 🙂 इस लिस्ट में जेके राओलिंग की लिखी- हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड, जॉर्जी डेविड रॉबर्ट्स की लिखी शंतरम, डगलस एडम्स जैसी तमाम किताबें शामिल हैं। शाहरुख के इस पॉडकास्ट वीडियो को सिर्फ यूट्यूब पर अब तक 23 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। इसे 30 जनवरी को अपलोड किया गया था। बता दें कि यह वीडियो शाहरुख के वीडियो का सिर्फ पहला पार्ट है। आप इसके दूसरे पार्ट को भी जल्दी ही देख पाएंगे। जहां तक शाहरुख की लाइब्रेरी में मौजूद किताबों का सवाल है तो हम किताबों की पूरी लिस्ट आपको नीचे उपलब्ध करा रहे हैं।

Compiled a list of books and authors in @iamsrk's library that I saw in his podcast with @AllIndiaBakchod

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 6, 2017 3:12 pm