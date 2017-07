मुश्किल में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, वडोदरा की अदालत ने इस मामले में भेजा समन

वडोदरा की एक अदालत ने मंगलवार को फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को यहां रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की एक घटना को लेकर समन जारी किया। शाहरुख की फिल्म ‘रईस’ के प्रचार के सिलसिले में उनकी एक ट्रेन यात्रा के दौरान स्टेशन पर मची भगदड़ में एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एस पी दवे की अदालत ने शाहरुख को सीआरपीसी की धारा 204 के तहत समन जारी किया है। अदालत ने इस बात को संज्ञान में लिया कि मामले में उनके खिलाफ कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार हैं। अदालत ने उन्हें 27 जुलाई को अदालत में मौजूद रहने का आदेश दिया।

जितेंद्र सोलंकी नामक शख्स ने खान के खिलाफ एक निजी शिकायत दाखिल की थी। पुलिस ने सोलंकी की शिकायत लेने और शाहरुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से मना कर दिया था जिसके बाद वह अदालत में गये। सोलंकी के वकील जुनेद सैयद ने दलील दी कि शाहरुख ने जो लापरवाही दिखाई उससे अफरातफरी मच गयी और रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ।

इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने रेलवे पुलिस द्वारा इसी मुद्दे पर जारी किए गए समन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि CrPC के तहत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ समन जारी नहीं किया जा सकता जो घटना के वक्त पुलिस स्टेशन की सीमा से बाहर था। बता दें कि 23 जनवरी को शाहरुख खान अपनी फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए मुंबई से दिल्ली ट्रेन में सफर कर रहे थे। वडोदरा स्टेशन पर शाहरुख को देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद थी। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर इस दौरान मची भगदड़ में फरीद खान पठान नाम के स्थानीय नेता की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई थी।

First Published on July 12, 2017 10:47 am