रईस के उड़ी उड़ी जाय का मेकिंग वीडियो आया सामने, कड़ी मेहनत करते दिखे शाहरुख खान और माहिरा खान

शाहरुख खान की रईस को दर्शकों का काफी प्यार मिला है। इस साल 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली यह पहली फिल्म बनी। जहां एक तरफ इसकी सफलता से एक्टर काफी खुश हैं वहीं निर्माताओं ने रिलीज के बाद भी इसे लेकर लोगों के मन में उत्सुकता बनाए रखी है। जहां कुछ दिनों पहले हमें लैला मैं लैला के बिहाइन्ड द सीन देखने को मिले थे जिसमें कि किंग खान सनी लियोनी को उनके स्टेप ठीक तरह से करने में मदद कर रहे थे। अब बादशाह ने फिल्म का गरबा गाना उड़ी उड़ी जाय का मेकिंग वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। जिसमें वो लोक गीत को सीखने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं माहिरा खान भी कड़ी मेहनत करती हुई दिख रही हैं।

एक्टर को गुजरात के मशहूर काइट फेस्टिवल पर आधारित गाने के लिए गरबा सीखना पड़ा। टीम ने हर मूव और लाइन के साथ इस त्योहार को खूबसूरत तरीके से फिल्माया गया है। लालटेन फेस्टिवल से लेकर शाहरुख खान के माहिरा की आंखों में आंखे डालकर देखने तक को इस मेकिंग वीडियो में दिखाया गया है। इसमें टीम की कोशिशों को काफी खूबसूरती से दिखाया गया है।

पाकिस्तानी एक्टर माहिरा खान ने बॉलीवुड में रईस के जरिए डेब्यू किया है। वो अपने डांस स्टेप्स को ठीक तरह से करने के लिए काफी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करते हुए दिख रही है। उन्होंने बताया है कि कैसे यह उनका फिल्म के लिए शूट किया गया मुश्किल गाना है और वो इसे लेकर वो काफी नर्वस हैं। लेकिन शाहरुख के हंसी मजाक वाले नेचर ने हमसफर स्टार को रिलैक्स फील करवाया।

कोरियोग्राफर समीर तन्ना और अर्श तन्ना ने इस सालाना होने वाले फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए गाने को काफी वास्तविक बनाया। जिसकी शुरुआत माहिरा के पतंग उड़ाने से होती है और खत्म गरबा पर होता है। इसे हल्का सा बॉलीवुड टच दिया गया है। जैसे ही गाना पूरा होता है टीम के जोर से चीयर्स करने की आवाज काफी सुनी जा सकती है। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी बहुत सारी ऊर्जा इस खूबसूरत गाने में डाली है।

First Published on February 16, 2017 9:05 am