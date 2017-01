रईस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन : 3 दिन में तकरीबन 60 करोड़ पहुंचा शाहरुख खान की फिल्म का आंकड़ा

बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की फिल्म रईस बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाढ़ते हुए तकरीबन 60 करोड़ तक पहुंच गई है। फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 20.42 करोड़ रुपए रहा, दूसरे दिन फिल्म ने अब तक के सबसे ज्यादा यानि 26.30 करोड़ रुपए बटोरे और तीसरे दिन फिल्म की कमाई थोड़ी नीचे आ गई यह महज 13.11 करोड़ का कलेक्श ही कर सकी। हालांकि ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म वीकेंड (शनिवार और रविवार) को फिल्म की कमाई का ग्राफ फिर ऊपर जाएगा। फिल्म का अब तक कुल कलेक्शन 59.83 करोड़ रुपए हैं।

शाहरुख खान की रईस और ऋतिक रोशन की काबिल के बीच बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर की खबरों के बीच दोनों फिल्में 25 जनवरी को रिलीज हुईं । नवाजुद्दीन सिद्दीकी और माहिरा खान के साथ शाहरुख खान की रईस बॉक्स ऑफिस पर आगे चल रही है। बुधवार यानि 25 जनवरी को फिल्म ने 20.42 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं इसके अगले दिन यानि 26 जनवरी को छुट्टी की वजह से कमाई में इजाफा हुआ। यह फिल्म करीब 2700 से स्क्रीन्स पर एक साथ रिलीज हुई थी। बता दें कि दंगल ने दो दिन में 64 करोड़ रुपए कमाए थे। विदेशों की कमाई के बारे में बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में पहले दिन फिल्म ने 2.71 लाख केवल एक स्क्रीन से कमाए हैं। वहीं न्यूजीलैंड की 11 स्क्रीन से 10.93 लाख की कमाई हुई है। वहीं काबिल की बात की जाए तो इसने 7.50 करोड़ रुपए कमाए हैं। रईस की तुलना में यह कमाई काफी कम है।

फिल्म गुजरात के अवैध शराब व्यवसायी रईस आलम के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म के जरिए माहिरा खान अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पुलिस अफसर का किरदार निभाया है जो रईस के काम को बंद करवाना चाहता है। पुलिस और चोर के इस ड्रामे को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक रोशन की काबिल एक अंधे जोड़े के प्यार में पड़ने और अपने प्यार के साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेने की कहानी है। फिल्म का सब्जेक्ट काफी इमोशनल है। वैसे जहां तक रईस की बात है फैंस को यह काफी पसंद आई है। उन्हें इसमें एक्शन के साथ ही भरपूर रोमांस और मसाला मिल रहा है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 28, 2017 11:53 am