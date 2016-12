रईस की ‘लैला’ यानि सनी लियोनी को दिया जाएगा पेटा ‘पर्सन ऑफ द ईयर’ अवॉर्ड

बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी को पेटा (People for the Ethical Treatment of Animals) परसन ऑफ द ईयर अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह अवॉर्ड उन्हें बेघर कुत्तों और बिल्लियों के बचाव को प्रमोट करने और उनकी खाल के लिए मारे जाने वाले जानवरों के प्रति बचाव की भावना के लिए दिया जाएगा। मालूम हो कि इस साल सनी पेटा के कई कैंपेन्स और इवेंट्स का हिस्सा रही हैं। 35 वर्षीय सनी ने इस साल कई लोगों को बेघर जानवरों को पालने और उनकी हिफाज़त करने के लिए प्रेरित किया। पेटा के सचिन बंगेरा ने कहा, “सनी लियोनी दयालू होना दिखाता है कि वह सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत हैं। पेटा हर जगह से लोगों को आमंत्रित कर रहा है कि वह सनी के उदाहरण से प्रेरित हों और जानवरों को खरीदने की बजाए उन्हें एडॉप्ट करें। साथ ही शाकाहारी भोजन करें जो कि हर बार जानवरों को बचाता है, जब आप आप अपनी खाने की टेबल पर बैठते हैं।”

सनी के अलावा पेटा इस वर्ष डॉ. शशि थरूर, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के.एस. पानिकर राधाकृष्णन, एक्टर हेमा मालिनी, आर. माधवन, जैकलीन फर्नांडिस और कॉमेडियन कपिल शर्मा को इस अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन ‘पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स’ का ऑफिस विजिट किया। यह संस्था जानवरों के हित के लिए विभिन्न देशों में काम करती है। यहां पर सनी को ‘लूसी’ नाम की एक फीमेल पपी मिली जिसकी बहन मर चुकी है। सनी ने इस पपी के लिए लोगों से अपील की कि वह उसे गोद लेने के लिए आगे आए। सनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से उसे गोद लेने के लिए पेटा ऑफिस के नंबर भी भेजे।

वर्किंग फ्रंट की बात करें तो सनी लियोनी जल्द ही शाहरुख खान स्टारर फिल्म ‘रईस’ में आइटम नंबर करती नजर आएंगी हैं। फिल्म का गाना रिलीज कर दिया गया है। यह गाना पुराने गाने लैला ओ लैला का नया वर्जन है। जिसमें जीनत अमान नजर आई थीं। पुराने गाने से मैच करना मेकर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन हमारे हिसाब से यह पुराने का एकदम परफेक्ट वर्जन है। इस गाने में सनी की मेहनत साफ नजर आ रही है। वो एक सिजलिंग डांसर दिख रही हैं। निर्माताओं ने नए गाने का एसेंस भी पुराने की तरह ही रखा है। इसे देसी टच देते हुए सनी लियोनी को हॉट लहंगा और चोली पहनाया गया है।

सनी ने न्यूयॉर्क से दिए ईमेल साक्षात्कार में कहा, 'मुझे बहुत अद्भुत लग रहा था। जब मैं छोटी लड़की थी तो मैं मॉडल बनना चाहती थी और जब मैं 18 साल की हुई तो मैंने इसके लिए कोशिश भी की। मुझसे कहा गया है कि मैं बहुत छोटी, बहुत मोटी, बहुत व्यावसायिक हूं या उन्हें मुझमें दिलचस्पी नहीं थी।'

कपिल शर्मा के शो पर लैला मैं लैला पर थिरकती दिखेंगी सनी लियोनी।

जिस वक्त यह फिल्म टोरंटो में दिखाई गई उस वक्त सनी वहां मौजूद नहीं थीं।

हम सनी लियोनी के पेट Lilu की बात कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने Lilu और अपनी एस्किमो किस की तस्वीर शेयर की है।

रोम में पति वेबर के साथ सनी लियोनी। (Photo Source: Instagram)

सनी लियोनी हाल ही में फिल्‍म 'वन नाइट स्‍टैंड' में नजर आई थी।

करनजीत नर्स बनना चाहती थीं। वह नर्सों के काम से बेहद प्रभावित थीं। वह नर्स के काम डॉक्‍टर के काम से भी ज्‍यादा अहम मानती थीं। इसके लिए उन्‍होंने पैडियाट्रिक नर्सिंग का कोर्स भी किया। (फोटो सोर्स- फेसबुक)

पिता के बारे में सनी लियोनी ने बताया, 'मेरे पिता ने हमेशा मेरी मां की मदद की। मेरे पिता खाना बनाने और बर्तन मांजने में भी मां की मदद करते थे। दोनों की परवरिश भारत में हुई। इसके चलते दोनों में भारतीय संस्‍कार मौजूद हैं।' सनी पति डेनियल की भी प्रशंसा करती है। वह कहती है कि उन्‍होंने एक संपूर्ण जेंटलमैन से शादी की है। हम सब काम साथ करते हैं। घर के काम के लिए हममें 'मैं' और 'मेरा' जैसा कुछ बंटा हुआ नहीं है।

