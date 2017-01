रईस का गाना उड़ी-उड़ी जाय रिलीज, फेस्टिव लुक में नजर आ रहे हैं शाहरुख खान और माहिरा खान

रईस फिल्म मेकर्स ने फिल्म का एक नया गाना रिलीज किया है। उड़ी-उड़ी जाय नाम से यह गाना फेस्टिव मूड दिखाता है। इस गाने में उत्तरायण मनाया जा रहा है। गरबा करते शाहरुख खान और माहिरा खान अलग अंदाज में दिख रहे हैं। गाने में कुछ छोटे-छोटे पल शूट किए गए हैं जो दोनों की केमिस्ट्री को बखूबी दिखा रहे हैं।

इस गाने में शाहरुख खान को डांस करते देख आपको कभी खुशी कभी गम फिल्म का बोले चूड़ियां गाना याद आ सकता है। क्योंकि इस गाने में शाहरुख खान ने पठानी कुर्ता और सलवार पहनी है और साथ ही एक दुपट्टा है जो किंग खान के लुक को बेहतरीन बना रहा है। वहीं माहिरा गुजराती लहंगे में फुल देसी नजर आ रही हैं।

रईस के इस गाने को सुखविंदर सिंह, भूमि त्रिपेदी और करसन सगठिया ने अपनी आवाज दी है। गाने का म्यूजिक राम संपत ने दिया है। इस गाने के लिरिक्स जावेद अख्तर ने लिखे हैं। इसकी कोरियोग्राफी समीर और अर्ष तन्ना ने की है। बता दें कि फिल्म मेकर्स ने त्योहार वाले इस गाने को मकर संक्रांति के मौके पर रिलीज करने की प्लानिंग की थी।

मकर संक्रांति के दिन में देशभर में पतंगबाजी की जाती है खासकर गुजरात की पंतगबाजी तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हो रही है जिसमें शाहरूख खान एक शराब तस्कर की भूमिका में दिखाई देंगे। फिल्म का निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है। वहींं पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खान फिल्म रईस के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म के ट्रेलर देखने पर दोनों की केमिस्ट्री बेहद ही शानदार लग रही है।

वीडियो-देखिए शाहरुख खान की ‘रईस’ का ट्रेलर; दमदार डायलॉग और एक्शन से भरपूर

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 12, 2017 11:31 am