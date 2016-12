रईस में सनी लियोनी के आइटम सॉन्ग ने आमीर खान के दंगल को पछाड़ा, 8 दिन में ही चार करोड़ VIEWS

रईस के गाने ‘लैला मैं लैला’ यूट्यूब पर धूम मचाए हुए है। गाने में सनी लियोनी और शाहरुख खान नजर आ रहे हैं। इस गाने को करीब 8 दिनों में अब तक 40 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इस गाने में किंग खान नहीं बल्कि पूरी तरह से लियोनी छाई हुई हैं। इस गाने में सरप्राइज पैकेज की तरह शाहरुख खान नजर आते हैं। यह गाना कुर्बानी फिल्म का पुराना गाना लैला ओ लैला का नया वर्जन है। जिसमें जीनत अमान नजर आई थीं। इसके अलग फिल्म रईस के ट्रेलर को अब तक 34 मिलियन दर्शकों ने देखा है। जबकि 21 दिसंबर को रिलीज हुए इस गाने को 40 मिलियन लोग देख चुके हैं। इस लिहाज से ये गाना अपने ट्रेलर से आगे निकल गया है। 2 महीने पहले रिलिज हुए दंगल के ट्रेलर को ये गाना पछाड़ता नजर आ रहा है। खबर लिखते समय दोनों बेहद करीब है। लेकिन जिस रफ्तार से लैला मैं लैला के व्यूज बढ़ रहे हैं। ये गाना जल्द ही दंगल के ट्रेलर को पीछे कर देगा। दंगल के ट्रेलर को अब तक 42 मिलियन दर्शक देख चुके हैं।

रईस 26 जनवरी को ऋतिक की फिल्म काबिल के साथ रिलीज हो रही है। इस गाने में किंग खान इंडस्ट्री की बेबी डॉल के साथ पहली बार नजर आ रहे हैं। बीच में खबर थी कि इस गाने में सन्नी को न्यू ईयर पार्टी पर फरफॉर्म करने के लिए 4 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। हालाकि सन्नी ने बात को गलत करार दिया है

स्ननी ने कहा, “काश यह सच होता कि मुझे मुंबई में मेरे गाने पर परफॉरमेंस देने के लिए चार करोड़ रुपये दिए जाते। काश यह सच हो लेकिन दुर्भाग्य से यह सच नहीं है।” उन्होंने कहा कि वह इस गाने पर परफॉर्मेंस देने के लिए एक्साइटेड हैं।

First Published on December 29, 2016 5:38 am