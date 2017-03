आर. माधवन ने मैगजीन के लिए कराया फोटोशूट, ट्विटर पर शेयर किया इंटेंस लुक

3 Idiots'daki Farhan'ın son hali😱👍🏾 #hintlibaattin #khan #india #bollywood #threeidiots #3idiots #farhan #rmadhavan #hintfilmi #bolly #indian

A post shared by Hintli Baattin Khan (@hintlibaattin) on Feb 6, 2017 at 9:34am PST