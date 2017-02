अमिताभ बच्चन को मिला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से बकिंघम पैलेस आने का न्यौता, लेकिन उनके पास नहीं है समय

बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन ने महारानी एलिजाबेथ 2 और ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के प्रिंस फिलिप की तरफ से बकिंघम पैलेस में होने वाले भारत ब्रिटिश सांस्कृतिक लॉन्च के लिए मिले आमंत्रण को ठुकरा दिया है। यह कार्यक्रम इस महीमे के अंत में होने वाला है। 90 साल की क्वीन एलिजाबेथ दुनिया की सबसे ज्यादा राज करने वाली महारानी हैं। वो चाहती हैं कि दोनों के बीच विशेष सांस्कृतिक पार्टनरशिप बनी रहे। अमिताभ काफी जेंटलमैन हैं। इसीलिए उन्होंने अपना खेद व्यक्त करते हुए आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो वरिष्ठ एक्टर ने इतने ग्रैंड इवेंट को मना कर दिया।

मिड डे के सूत्रों के अनुसार पहले से की हुई कमिटमेंट की वजह से वो इस इवेंट का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। उनके लिए मुंबई से लंदन जाना नामुमकिन है। उन्होंने इस आमंत्रण पर पहले ही खेद व्यक्त कर दिया है। लेकिन बकिंघम पैलेस से यह विशेष निमंत्रण मिलना सम्मान की बात है। पिकू एक्टर की पब्लिसिट ने इस बात को कंफर्म करते हुए कहा- हां मिस्टर बच्चन ने महारानी एलिजाबेथ और बकिंघम पैलेस से मिले निमंत्रण को आगे बढ़ा दिया है। यह भारत और ब्रिटेन के बीच सांस्कृतिक पार्टनरशिप वाले कार्यक्रम के लिए मिला था। दुर्भाग्यवश अपने पहले से किए कमिटमेंट्स की वजह से वो इसमें शरीक नहीं हो पाएंगे।

जब यह जानने की कोशिश की गई कि ऐसा क्या काम है जिसका वजह से एक्टर देश का अतंर राष्ट्रीय प्लैटफॉर्म पर प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं? जिसके बाद पता चला कि वो राम गोपाल वर्मा की सरकार 3 के ट्रेलर लॉन्च की तैयारियों में लगे हुए हैं। जल्द ही वो आमिर खान के साथ ठग्स ऑफ हिंदोस्तान की शूटिंग शुरू करेंगे। फिर वो अयान मुखर्जी की ड्रैगन में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ नजर आएंगे। इसके बाद गौरंग दोशी की आंखें 2 में भी दिखेंगे।

बता दें कि अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने पोती आराध्या के साथ हुई एक डेट का एक्सपीरियंस शेयर किया है। इससे पहले एक बार अमिताभ ने आराध्या के लिए एक दिल छू लेने वाली कविता लिखी थी। इस बार उन्होंने आराध्या के साथ बिताए कुछ अच्छे पलों की याद शेयर की। अमिताभ ने लिखा, घर पर पोती ने बड़े ही प्यार से किसी इटैलियन रेस्त्रां में पिज्जा खाने की इच्छा जाहिर की।

First Published on February 24, 2017 8:35 am