तलाक के लिए फैमिल कोर्ट पहुंचे पुल्कित सम्राट, बाहर निकल कर फोटोग्राफर से भिड़े

सलमान खान की मुंहबोली बहन श्वेता रोहिरा से शादी के एक साल के बाद ही पुल्कित सम्राट ने अलग होने का फैसला ले लिया था। दोनों की शादी साल 2014 में हुई थी। सोमवार को पुल्कित और श्वेता बांद्रा फैमिली कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन यहां से बाहर निकलते वक्त पुल्कित थोड़े गुस्से में नजर आए। कोर्ट से बाहर निकलते हुए वह एक फोटोग्राफर से उलझ गए। फोटोग्राफर संतोष नगरकर पुल्कित और श्वेता की तस्वीरें क्लिक करने के लिए वहां मौजूद थे।

नगरकर ने बताया, पुल्कित और श्वेता करीब एक बजे कोर्ट पहुंचे। दोनों करीब तीन घंटे तक कोर्ट के अंदर रहे। जब दोनों कोर्ट से बाहर निकले तो पुल्कित कैमरों को नजरअंदाज भागने की कोशिश में थे। जब हमने उनका पीछा किया तो उन्होंने हमें धमकी दी। उन्होंने बताया, पुल्कित ने मेरा कॉलर पकड़ लिया था। उस वक्त उनके साथ उनके वकील और सिक्योरिटी गार्ड थे। उन लोगों ने भी हम पर हाथ उठाया था।

वहीं जब पुल्कित से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा, फोटोग्राफर ने मेरे अंकल को और मुझे धक्का दिया था साथ ही वह यह सब रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें जाने दे। लेकिन उन्होंने रास्ता देने से मना कर दिया।

वहीं मौजूद श्वेता जो इस सब हंगामे के पहले वहां से निकल गई थीं। उन्होंने बताया, मेरे वहां से निकलने के कुछ ही देर बाद कई लोगों ने मुझे कॉल कर बताया कि वहां क्या कुछ हुआ। भगवान का शुक्र है कि मैं पहले ही वहां से निकल गई और वहां रुकी नहीं।

अपने तलाक पर बात करते हुए उन्होंने कहा, मन और कर्म से देखा जाए तो मैं पहले ही तलाक ले चुकी थी। कोर्ट जाना जो एक टेक्निकल मामला है केवल पेपरवर्क के लिए। हम अडल्ट हैं, हमने एक फैसला लिया है। हमारी जिंदगियां बदल चुकी हैं। मैंने अपनी जिंदगी के एक चैप्टर पर फुल स्टॉप लगाया है। अब मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूं।

First Published on January 24, 2017 10:06 am