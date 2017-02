प्रियंका चोपड़ा ने पहली बार स्क्रिप्टिंग में हासिल किया अवॉर्ड तो खुश हुई उनकी मां मधु

प्रियंका चोपड़ा के बारे में हाल ही खबर आई थी कि उनके इंग्लिश टीवी सो क्वांटिको की टीआरपी काफी हद तक नीचे आ गई है। अपने इस शो के चलते वे बॉलीवुड में भी काफी कम सक्रीय रह पाती हैं। लेकिन अब देसी गर्ल के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि उन्हें प्रोडक्शन हाउस की मराठी फिल्म ‘वेंटिलेटर’ को 15वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (PIFF) में बेस्ट स्क्रिप्ट का अवॉर्ड मिला है। प्रियंका के प्रोडक्शन हाउस पर्पल पेबेल पिक्चर्स ने इस फिल्म का निर्माण किया है। वेंटिलेटर पिछले साल नवंबर में रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक राजेश मापुस्कर ने ही फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखी है। लिहाजा इससे साबित होता है कि प्रियंका न सिर्फ एक्टिंग में माहिर हैं बल्कि वे एक बेहतर स्क्रिप्ट राईटर भी हैं।

उन्होंने एक बयान जारी करके कहा, ‘पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अपना पहला पुरस्कार पा कर मैं अभिभूत हूं और वह भी स्क्रिप्ट के लिए। मैं इस बात से खुश हूं कि अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी ने उनकी स्क्रिप्ट को सराहा और सम्मान दिया। यह पूरी टीम के लिए प्राउड मोमेंट है।

निर्माता एवं प्रियंका की मां मधु चोपड़ा ने भी यह पुरस्कार मिलने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा, ‘यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि फिल्म का विषय मेरे दिल के काफी करीब है और यह कुछ ऐसा था जिस पर हम सब (प्रियंका और राजेश) को पूरी तरह से विश्वास था।’ यह फिल्म न्यूयॉर्क फिल्म महोत्सव के लिए भी चुनी गई है।

(REUTERS) (REUTERS)

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 14, 2017 10:28 am