एक्टिंग के बाद प्रियंका चोपड़ा करेंगी हॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूस

बॉलीवुड से हॉलीवुड में नाम कमाने के बाद अब प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूस करने की भी योजना बना रही है। अपनी पहली फिल्म ‘बेवॉच’ के बाद इन दिनों प्रियंका अपनी दूसरू हॉलीवुड फिल्म ‘इजंट इट रोमांटिक?’ की शूटिंग शुरू कर चुकी हैं। प्रियंका एक्टिंग के आलावा अपने प्रोडक्शन हाउस पर भी ध्यान दे रही है। उनका प्रोडक्शन हाउस मराठी, पंजाबी और भोजपुरी जैसी रिजनल फिल्में बना रहा है। अब प्रियंका की योजना इसके बैनर तले हॉलीवुड फिल्म बनाने की भी है। अभी उनके उनके प्रोडक्शन हाउस का काम उनकी मां मधु चोपड़ा देख रही हैं।

सूत्रों की माने तो प्रियंका के प्रोडक्शन हाउस की पहली हॉलीवुड फिल्म के लिए विषय का चयन कर लिया गया है। बताया जा रहा है की प्रियंका की ये फिल्म इस साल के अंत में शुरू हो जाएगी। प्रियंका की मां और बिजनेस पार्टनर मधु चोपड़ा ने कहा है कि हम हॉलीवुड फिल्म बना रहे हैं। उनकी ये फिल्म इस साल के अंत में शुरू हो जाएगी।इसके साथ ही बतौर एक्टर अपनी दूसरी फिल्म ‘इजंट इट रोमांटिक?’ में एक योगा टीचर का किरदार निभाएंगी। प्रियंका इस फिल्म में रिबेल विल्सन, लिआम हेम्सवर्थ, एडम डिवाइन जैसे कलाकारों के साथ अभिनय करती देखी जाएंगी। इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। एक बयान में कहा गया, न्यू लाइन सिनेमा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘इजंट इट रोमांटिक’ की प्रिंसिपल फोटोग्राफी टोड स्ट्राउस-स्चुल्सन की देखरेख में शुरू हो गई है।

First Published on July 13, 2017 6:55 am