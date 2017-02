वैलेंनटाइन डे पर प्रियंका चोपड़ा ने की लोगों से दिल दान करने की अपील

वैलेंनटाइन डे प्यार का त्योहार होता है जिसे पूरी दुनिया में धूम धाम से मनाया जाता है। इस मौके पर सभी प्यार करने वाले एक-दूसरे को स्पेशल फील कराने के लिए बहुत से काम करते हैं। इसी मौके पर ग्लोबल स्टार बन चुकीं एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने लोगों से अपना दिल दान करने की अपील की है। मंगलवार को उन्होंने ट्वीट करके कहा- इस 14 फरवरी को स्पेशल बनाएं, प्रतिज्ञा लें कि आप इस वैलेंनटाइन एक अच्छा काम करेंगे। अपना दिल दान करें। #MyHeart सैफ अली खान जिनकी अपकमिंग फिल्म रंगून है। जिसमें वो शाहिद कपूर और कंगना रनौत के नजर आने वाले हैं। उन्होंने भी एक वीडियो शेयर करते हुए कहा- इस वैलेंनटाइन डे पर कुछ अलग करने की प्रतिज्ञा लें। अच्छे काम के लिए अपना अंग दान करें।

बता दे कि मंगलवार को वैलेंनटाइन डे के मौके पर प्रियंका चोपड़ा ने एक वीडियो पोस्ट किया है। जिसमें बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा उन्हें प्रपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें एक्टर हीरे की अंगूठी लिए बिना छत वाले खुले रेस्टोरेंट में दिख रहे हैं। प्रियंका ने यह शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो डिजायनर नीरव मोदी के ज्वैलरी कलेक्शन को प्रमोट कर रही हैं। इस वीडियो को उन्होंने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इसे पीसी ने कैप्शन दिया है- सभी भविष्य के पतियों के लिए यहां कुछ प्रपोजल गोल्स हैं। Introducing ‘Say yes forever’ by Nirav Modi Jewels with Sidharth Malhotra.

Make this February 14 special, pledge to be a Valentine for a cause… donate your heart. #MyHeart @ndtv — PRIYANKA (@priyankachopra) February 14, 2017

इस एड में सिद्धार्थ प्रियंका का इंतजार करते हुए और उनके लिए रोमांटिक प्रपोजल बनाते हुए नजर आते हैं। एक्ट्रेस आते ही बताती हैं कि कैसे हां कहने के बाद लोग उनपर अपना अधिकार समझने लगते हैं और अब वो किसी को हां नहीं कहेंगी। इसी बीच सिद्धार्थ उन लोगों की तरफ देखते हैं जो उनके आस-पास बैठे हुए उस स्पेशल मूमेंट का इंतजार कर रहे होते हैं।

वहीं प्रियंका को गुस्से में देखकर वो चुप रहते हैं। इसी बीच उन्हें लगता है कि मल्होत्रा अपनी जेब में कुछ छिपा रहे हैं। इसके बाद वो धीरे से नीचे जाते हैं और अंगूठी को उनकी तरफ बढ़ाते हुए पूछते हैं कि क्या वो आखिरी बार हां कहेंगी।

