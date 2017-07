प्रियंका चोपड़ा की अगली हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग शुरू

हॉलीवुड फिल्म ‘बेवॉच’ के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा आगामी फिल्म ‘इजंट इट रोमांटिक?’ में एक योग दूत का किरदार निभाएंगी। प्रियंका इस फिल्म में रिबेल विल्सन, लिआम हेम्सवर्थ, एडम डिवाइन जैसे कलाकारों के साथ अभिनय करती देखी जाएंगी। इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। एक बयान में कहा गया, न्यू लाइन सिनेमा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘इजंट इट रोमांटिक’ की प्रिंसिपल फोटोग्राफी टोड स्ट्राउस-स्चुल्सन की देखरेख में शुरू हो गई है।

यह फिल्म न्यूयार्क शहर की एक वास्तुकार नटाली की जिंदगी पर आधारित है, जोकि अपनी नौकरी के दौरान पहचान पाने के लिए कठिन कार्य करती है, लेकिन उससे शहर की अगली ऊंची ईमारत के डिजाइन बनवाने की जगह ज्यादातर कॉफी और बगेल्स परोसने के लिए कहा जाता है। उसका एक लुटेरे से सामना होता है जो उसकी बेहोशी की अवस्था को बदल देता है और जब वह उठती है, तो वह पाती है कि उसकी जिंदगी उसके सबसे खराब स्वप्न की तरह बन गई है। फिल्म में विल्सन नटाली के रूप में, लिआम हेम्सवर्थ ब्लेक (एक सुंदर ग्राहक) के रूप में, एडम डिवाइन उसके सबसे अच्छा दोस्त के रूप में और प्रियंका चोपड़ा एक योग एम्बेसडर इसाबेला के किरदार में हैं।

स्ट्राउस-स्चुल्सन इस फिल्म को देख रहे हैं। इस फिल्म का स्क्रीनप्ले (पटकथा) एरिन कार्डिलो, डाना फॉक्स और केटी सिल्बरमन और पाउला पेल द्वारा लिखा गया है। इस फिल्म की शूटिंग न्यूयॉर्क और उसके आसपास होगी। इस फिल्म को वेलेंटाइन डे के अवसर पर 14 फरवरी, 2019 को रिलीज होना तय की गई है। इसका वार्नर ब्रॉज पिक्चर्स द्वारा विश्वभर में वितरित किया जाएगा। वार्नर ब्रॉज पिक्चर्स, वार्नर ब्रॉज इंटरटेनमेंट कंपनी का हिस्सा है।

First Published on July 12, 2017 2:56 am