जिम्मी किम्मेल लाइवः टॉक शो में मेहबान बनीं प्रियंका चोपड़ा, जिम्मी ने शेयर की तस्वीरें

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने पीपुल्स च्वॉइस अवॉर्ड जीतने के बाद तो साबित कर दी है, कि वह न सिर्फ विदेशी टीवी सीरीज और फिल्मों में काम करके विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रही हैं, बल्कि दर्शक उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। अमेरिकन टीवी सीरीज क्वांटिको के दूसरे और अब तीसरे सीजन में काम कर रहीं प्रियंका हाल ही में जिम्मी किम्मेल के टॉक शो जिम्मी किम्मेल लाइव में पहुंचीं। वह यहां पर क्वांटिको के तीसरे सीजन को प्रमोट करने के लिए पहुंचीं। मालूम हो कि प्रियंका शो में एलेन पेरिश नाम की एफबीआई एजेंट का किरदार निभाती हैं। जिम्मी के शो पर प्रियंका फैशनेबल ब्लैक ड्रेस में पहुंची, ऐसा लगता है कि जिम्मी भी प्रियंका के लुक्स से काफी इंप्रेस हुए। जिम्मी ने अपने ट्विटर हैंडल से प्रियंका की कुछ शानदार तस्वीरें पोस्ट की हैं।

इनमें से एक तस्वीर जहां बैकस्टेज प्रियंका चोपड़ा द्वारा ही क्लिक की गई सेल्फी है वहीं दूसरी तस्वीर में वह जिम्मी के साथ सेट पर बैठी हंसती हुई नजर आ रही हैं। सेल्फी वाली तस्वीर को जिम्मी ने कैप्शन दिया- Backstage at #Kimmel with @PriyankaChopra #Quantico दूसरी तस्वीर जिसमें प्रियंका सेट पर हैं को तकरीबन डेढ़ हजार लोगों ने लाइक किया है। इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा- The stunning & talented @PriyankaChopra! #Quantico. प्रियंका हाल ही में भारत आई थीं और उन्होंने असम राज्य की ब्रांड एंबेसडर का कार्यभार संभाला है। बता दें कि जल्द ही प्रियंका अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म बेवॉच में नजर आएंगी।

क्वांटिको स्टार प्रियंका चोपड़ा पिछले काफी लंबे समय से छुट्टियों पर थीं, लेकिन अब उन्होंने अपने शेड्यूल पर वापस की है। नए साल से पहले से प्रियंका छुट्टियों पर थीं। अपनी छुट्टियों का उन्होंने भरपूर लुत्फ उठाया है। लिहाजा लंबी छुट्टी के बाद प्रियंका फिर से क्वांटिको के सेट पर वापसी कर चुकी हैं। बता दें कि पिछले सप्ताह वह क्वांटिको’ के दूसरे सीजन की शूटिंग की दौरान सेट पर घायल हो गई थीं। प्रियंका को स्टंट सीन सूट करने के दौरान चोट आई थी। लेकिन अब वे पूरी तरह से स्वस्थ्य हो चुकी हैं और वापस अपने काम पर आ चुकी हैं।

प्रियंका के प्रतिनिधि ने मंगलवार को हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रियंका को हल्का दर्दा है लेकिन वे पहले से काफी बेहतर हो रही हैं और काम पर वापसी को लेकर खुश हैं। उन्होंने पूरे सप्ताह घर में आराम किया। 15 जनवरी को उन्होंने अपने फैंस फॉलोविंग को सोशल एकाउंट पर थैंक्स कहा।

First Published on January 20, 2017 12:19 pm