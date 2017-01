‘क्वांटिको’ के सेट पर स्टंट करने में घायल हुई प्रियंका चोपड़ा, सिर में लगी चोट

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को उनके टीवी शो “क्वांटिको” के सेट पर शूटिंग के दौरान मामूली चोट लगने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ‘एबीसी’ के निर्माता दल ने ‘एंटरटेनमेंट टुनाइट’ को इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि 34 वर्षीय अभिनेत्री को अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वह घर पर आराम कर रही है। ‘टीएमजेडट के मुताबिक प्रियंका गुरुवार को एक स्टंट दृश्य फिल्माते समय अपने सिर के बल गिर गई थीं। उनके सिर में चोट आई है। प्रियंका को तत्काल ही अस्पताल ले जाया गया। ‘बेवॉच’ एक्ट्रेस को अस्पताल से छुट्टी देने से पहले कुछ घंटे तक इलाज के लिए इमरजेन्सी कक्ष में रखा गया था। अब वह अपने घर पर आराम कर रही हैं।

प्रियंका के प्रतिनिधि ने कहा, “कल रात ‘क्वांटिको’ के सेट पर मामूली घटना घटी थी। प्रियंका को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उनका इलाज करने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। वह डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपने घर पर आराम कर रही हैं और वीकेंड में फिर काम पर लौट आएंगी।” गौरतलब है कि वह प्रियंका इस वक्त अमेरिकन टीवी सीरीज क्वांटिको के तीसरे सीजन के लिए शूट कर रही हैं। इससे पहले वह इसके पहले और दूसरे सीजन में ऐलन पेरिश की भूमिका में नजर आ चुकी हैं। उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म बेवॉच भी जल्द ही रिलीज होने जा रही है।

फिल्म का दूसरा ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है। बता दें कि पहले ट्रेलर में प्रियंका केवल एक या दो सेकेंड के लिए दिखी थीं। इस पर उनकी मां मधु चोपड़ा का कहना था कि, प्रियंका की मौजूदगी को सही ठहराते हुए मधु ने कहा, “यह उनकी रणनीति है। वह फिल्म के बेस्ट पार्ट को बाहर रखना नहीं चाहते थे और प्रियंका फिल्म का बेस्ट हिस्सा हैं। ट्रेलर के जरिए यह प्रमोट किए जाने का विचार है। प्रियंका मेन वैंप हैं और यह शानदार भूमिका है।”

फिल्म में प्रियंका नेगेटिव रोल में हैं। उनकी मां ने बताया कि प्रियंका की नेगेटिव रोल की खबर से वह परेशान नहीं थीं। उन्होंने कहा, “मैं यह नहीं कह रही कि वह कुछ गलत नहीं कर सकती, लेकिन वह कुछ बेकार नहीं करेगी, मैं इसकी गारंटी ले सकती हूं।” फिल्म के दूसरे ट्रेलर में ध्यान रखा गया है कि प्रियंका के फैन्स को निराश ना किया जाए। ट्रेलर की बात करें तो इसमें कुछ सीन्स देखे हुए लगेंगे। क्योंकि वह पिछले ट्रेलर में भी दिखे थे। लेकिन प्रियंका को स्क्रीन पर देखकर अच्छा लग रहा है।

First Published on January 14, 2017 11:55 am