दीपिका पादुकोण के बाद प्रियंका चोपड़ा की हॉलीवुड फिल्म बेवॉच का पहला हिंदी ट्रेलर हुआ रिलीज

दीपिका पादुकोण की फिल्म ट्रिपल एक्स द रिटचर्न ऑफ जेंडर केज का दूसरा हिंदी ट्रेलर हाली ही में रिजील किया गया है। ठीक उसी तरह प्रियंका की फिल्म बेवॉच का पहला हिंदी ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। यह ट्रेलर पहले की तरह ही है। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। बस हिंदी दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए इसकी भाषा हिंदी कर दी गई है। देसी गर्ल के फैंस के हाथ इस बार भी निराशा ही लगेगी क्योंकि प्रियंका एक सेकेंड के लिए ही दिख रही हैं। वहीं 2 मिनट के ट्रेलर में ज्यादातर वक्त ड्वेन जॉनसन यानि द रॉक दिखाई दे रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि प्रियंका फिल्म में निगेटिव रोल में हैं इसलिए उन्हें ट्रेलर में बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई है। टीवी सीरीज बेवॉच पर आधारित फिल्म बेवॉच 26 मई 2017 को रिलीज होगी।

बता दें कि प्रियंका अब तक अमेरिकन टीवी शो क्वांटिको-2 की में व्यस्त थीं, जिसके बाद उन्होंने बेवॉच प्रोजेक्ट में काम किया था। विक्टोरिया लीड्स उर्फ प्रियंका का सीन केवल एक सेकेंड के लिए ही दिख रहा है। हालांकि उसमें भी एक्ट्रेस काफी खूबसूरत और हॉट लगती हैं। जो लोग इस बात को सोच रहे हैं कि आखिर क्यों उन्हें ट्रेलर में इतनी कम अपियरेंस दी गई है। तो इसके बारे में एक्ट्रेस ने खुद जवाब दिया था।

प्रियंका के एक फैन क्लब ने उनके कम अपियरेंस को लेकर अपनी निराशा व्यक्त की थी। उसे इस ट्रेलर का बहुत समय से इंतजार था। इसी का जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने ट्विट किया। जिसमें उन्होंने लिखा- सभी अच्छी चीजें उन्हें मिलती हैं जो इंतजार करते हैं… इस केस में भी… सब बुरा नहीं है! मेरे सभी चाहने वाले थोड़ा धैर्य रखें… विक्टोरिया लीड्स आपकी पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है।

प्रियंका के ट्विट से यह बात साफ हो गई है कि इस अमेरिकन एक्शन और कॉमेडी फिल्म के अभी कई ट्रेलर सामने आएंगे। इसे सेथ गॉर्डन ने डायरेक्ट किया है। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमें देसी गर्ल का ज्यादा अपियरेंस वाला ट्रेलर देखने को मिले। उन्हें नकारात्मक किरदार विक्टोरिया लीडेस निभाते हुए देखना काफी मजेदार अनुभव होगा।

First Published on January 2, 2017 11:29 am