बेवॉच का दूसरा ट्रेलर रिलीज, इस बार मायूस नहीं होंगे प्रियंका चोपड़ा के फैन्स

प्रियंका चोपड़ा की हॉलीवुड फिल्म बेवॉच के पहले ट्रेलर से उनके फैन्स थोड़े से मायूस नजर आए। क्योंकि इस ट्रेलर में प्रियंका केवल कुछ सेकेंड के लिए नजर आई थीं। लेकिन फिल्म के दूसरा ट्रेलर प्रियंका चोपड़ा फैन्स के लिए एक ट्रीट हो सकता है। क्योंकि इस ट्रेलर में आपको प्रियंका थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेंगी। इस ट्रेलर में ध्यान रखा गया है कि सभी स्टार्स के फैन्स को ट्रेलर में वह देखने को मिले जो वह पर्दे पर चाहते हैं।

बता दें कि पहले ट्रेलर में प्रियंका केवल एक या दो सेकेंड के लिए दिखी थीं। इस पर उनकी मां मधु चोपड़ा का कहना था कि, प्रियंका की मौजूदगी को सही ठहराते हुए मधु ने कहा, “यह उनकी रणनीति है। वह फिल्म के बेस्ट पार्ट को बाहर रखना नहीं चाहते थे और प्रियंका फिल्म का बेस्ट हिस्सा हैं। ट्रेलर के जरिए यह प्रमोट किए जाने का विचार है। प्रियंका मेन वैंप हैं और यह शानदार भूमिका है।”

फिल्म में प्रियंका नेगेटिव रोल में हैं। उनकी मां ने बताया कि प्रियंका की नेगेटिव रोल की खबर से वह परेशान नहीं थीं। उन्होंने कहा, “मैं यह नहीं कह रही कि वह कुछ गलत नहीं कर सकती, लेकिन वह कुछ बेकार नहीं करेगी, मैं इसकी गारंटी ले सकती हूं।”

फिल्म के दूसरे ट्रेलर में ध्यान रखा गया है कि प्रियंका के फैन्स को निराश ना किया जाए। ट्रेलर की बात करें तो इसमें कुछ सीन्स देखे हुए लगेंगे। क्योंकि वह पिछले ट्रेलर में भी दिखे थे। लेकिन प्रियंका को स्क्रीन पर देखकर अच्छा लग रहा है।

वीडियो-‘बेवॉच’ में काम करने पर परिणीति चोपड़ा को है प्रियंका चोपड़ा पर गर्व

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 10, 2017 10:46 am