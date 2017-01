डोनाल्ड ट्रंप से डरने के सवाल पर प्रियंका चोपड़ा ने दिया जवाब- इंडियन हूं मैं, क्या आप डरते है?

डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने का बाद से ही कई सारे सिलिब्रिटी खुल कर अपना विरोध जता चुके हैं। कई लोगों को मानना है कि ट्रंप के जीतने का बाद से विदेश से आकर अमेरिका में काम करने वालों के लिए यूएम अब उतना बेहतर विकल्प नहीं रह जाएगा। इसी अशंका के मद्देनजर जब एक पत्रकार ने प्रियंका चोपड़ा से इसी सिलसिले में सवाल किया तो उनका जवाब बेहतर जोश से भरे अंदाज में मिला। प्रियंका चोपड़ा ने उनके अमेरिकी टीवी शो ‘क्वान्टिको’ के लिए दूसरा पीपल्स च्वाइस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

अभिनेत्री एलेन पोम्पिओ और वियोला डेविज को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने पसंदीदा ड्रामेटिक टीवी अभिनेत्री का यह पुरस्कार जीता। अवॉर्ड जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको डोनाल्ड ट्रंप से डर लगता है। तो इसका जवाब प्रियंका ने बड़े अलग अंदाज में दिया। प्रियंका ने सवाल का जवाब देते हुए प्रियंका ने कहा कि मैं एक भारतीय हूं…. क्या आप डरे हुए हैं? उनके इस जवाब पर रिपोर्टर ने कहा कि नहीं लेकिन ज्यादातर विदेशी उनसे डरते हैं। डोनाल्ड के जीतने के बाद से ही अमेरिका में एक अजीब तरह की चिंता का महौल बना हुआ है। इससे पहले गोल्डन ग्लोब्स में लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड हासिल करते हुए हॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीप ने डोनाल्ड ट्रंप की विभाजनकारी भाषणबाजी की कड़ी आलोचना की थी और उन्हें एक ऐसा दबंग बताया, जो दूसरों को प्रताड़ित करता है। वरिष्ठ अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीप ने गोल्डन ग्लोब्स समारोह में सेसिल बी डीमिले अवॉर्ड स्वीकार करते हुए मंच से जोरदार भाषण दिया था। तीन बार ऑस्कर जीत चुकीं स्ट्रीप ने अपने इस भाषण में ट्रंप का नाम तो नहीं लिया लेकिन ताकतवर लोगों द्वारा ‘दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए’ पद का इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दी।

प्रियंका चोपड़ा ने क्वांटिको के लिए दूसरी बार जीता पीपल्स चॉइस अवॉर्ड

First Published on January 20, 2017 6:19 am