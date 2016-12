स्टार वार्स की मशहूर एक्ट्रेस और राइटर कैरी फिशर का 60 वर्ष की उम्र में निधन

‘स्टार वार्स’ में प्रिसेंज लिया की यादगार भूमिका निभाने वाली हॉलीवुड एक्ट्रेस और राइटर कैरी फिशर का निधन हो गया। वह 60 वर्ष की थीं और उन्हें शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभिनेत्री की बेटी बिली लाउर्ड ने अपने प्रवक्ता से एक बयान जारी कराकर उनके निधन की खबर दी। बयान में कहा गया, ‘बहुत दुख के साथ बिली लाउर्ड ने पुष्ठि की है कि उनकी मां कैरी फिशर का मंगलवार सुबह आठ बजकर 55 मिनट पर निधन हो गया।’

कैरी फिशर शुक्रवार से अस्पताल में भर्ती थीं। कैरी को लंदन से लॉस एंजेलिस लौटते वक्त शुक्रवार को विमान में दिल का दौरा पड़ गया था। लॉस एंजेलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर विमान के उतरने के बाद उन्हें यूसीएलए मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया था। फिशर अपनी नई किताब के प्रचार के सिलसिले में लंदन से लॉस एंजेलिस जा रही थीं। कैरी फिशर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक्टर और फिल्ममेकर वॉरेन बेट्टी के साथ 1975 में आई हिट फिल्म Shampoo से की थी। इसके अलावा वह Austin Powers, The Blues Brothers, Charlie’s Angels, Hannah and Her Sisters, Scream 3 और When Harry Met Sally जैसी फिल्मों में भी नजर आईं।

हालांकि फिशर को सबसे ज्यादा ख्याति 1977 के स्टार वार्स में किए गए प्रिसेंज लिया के किरदार से मिली। कैरी फिशर जाने-माने सिंगर एडी फिशर और एक्ट्रेस डेब्बी रेलॉल्ड्स की बेटी थीं। कैरी ऐक्टिंग के अलावा हॉलिवुड में स्क्रिप्ट राइटिंग भी करती थीं। फिशर ने अपने ड्रग एडिक्शन और मानसिक असंतुलन से लंबे समय तक लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा था कि 13 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार नशा किया था और 21 साल की उम्र में LSD (लीसर्जिक एसिड डैथ्यलामैड) का सेवन किया था। 24 साल की उम्र में कैरी बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित हो गई थीं।

First Published on December 28, 2016 8:22 am