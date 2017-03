पापा महेश भट्ट की एक बात दिल में लग गई तो पूजा भट्ट ने छोड़ी शराब, कहा- जीने के लिए छोड़ा पीना

आज यानी 3 मार्च को पूरे 68 दिन पूरे हो चुके हैं और पूजा भट्ट ने शराब को छुआ तक नहीं है। उन्होंने साल 2016 24 दिसंबर को शराब छोड़ी थी। इसके बाद क्रिसमस, न्यूईयर और अपने 45वें बर्थडे पर भी उन्होंने एल्कोहल फ्री जश्न मनाया। हाल ही में शराब छोड़ने को लेकर खुद से अपनी लड़ाई के बारे में उन्होंने खुल कर बात की। मुंबई मिरर को दिए अपने इंटरव्यू में पूजा भट्ट ने बताया कि अगर 45 साल की उम्र में मैं शराब नहीं छोड़ती तो मैं मरते दम तक शराब पी‍ती।

उन्होंने कहा, मैं 45 साल की हूं। अगर मैं 10 साल और जीना चाहती हूं तो मुझे शराब छोड़नी ही थी। मैं एक बार फिर पहले की तरह तेज और ज्‍यादा काम करने वाली बनना चाहती हूं जैसी मैं पहले थी।’

पूजा ने बताया, 21 दिसंबर को महेश भट्ट ने उन्हें मैसेज किया। पापा और मैं देश की मौजूदा हालत पर बात करने लगे। फोन रखते हुए उन्होंने मुझसे कहा, ‘आई लव यू बेटा।’ इस पर मैंने जवाब दिया, ‘आई लव यू टू पापा’। दुनिया में इससे ज्यादा प्यारा मेरे लिए कुछ और नहीं है। पापा ने जवाब दिया, ‘अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम खुद से प्यार करो, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर बसता हूं।’

पूजा भट्ट के पिता महेश भट्ट ने कभी उनकी समस्याओं पर इस तरह इशारा नहीं दिया था। लेकिन खुद से प्यार करने को कहने वाला मैसेज पूजा के दिल को छू गया। पूजा ने उस पल अपने पिता को वादा किया कि अब वह बेहतर बनेंगी और मैं ऐसा कर सकती हूं। पूजा ने कहा, फोन रखने के बाद मैं सोचने लगी कि क्या किसी के साथ बाहर जाकर व्हिस्की पीना खुद से प्यार करना है। इसका जवाब ‘ना’ था।

पूजा ने बताया, क्रिसमस पर मैंने अपना फोन बंद कर दिया और मैं अपने अपार्टमेंट में ही रही। मैंने डिनर किया और 11.40 बजे रात मैं सो गई। आधी रात को मैंने चर्च का रिंग सुनी और लगा जैसे मैं फिर सो तरोताजा हो गई हूं।’

First Published on March 3, 2017 10:49 am