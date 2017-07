पुलिस का दावा, बिदिशा के पति ने जुर्म कबूला

फिल्म जग्गा जासूस की सह अभिनेत्री बिदिशा बेजबरूआ के पति निशित झा ने पुलिस रिमांड के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया। प्रेमिका किसी तरह के विवाद में न पड़े इस वजह से निशित पुलिस को गुमराह कर रहा था। पुलिस को मोबाइल की विस्तृत रिपोर्ट आने का इंतजार है। इसके साथ ही पुलिस ने एक दिन की रिमांड पूरी होने के बाद गुरुवार को उसे अदालत में पेश किया। जहां पर अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल भेज दिया। पुलिस रिमांड के दौरान उसने पिता की ओर से लगाए गए आरोपों के बारे में स्वीकार किया कि उसकी किसी अन्य से जान-पहचान थी। जिसके कारण घर में तनाव रहता था। सेक्टर-43 के घर में वह दो-तीन दिन पहले ही शिफ्ट हुआ था। एक दलाल के माध्यम से भवन किराए पर लिया था।

घटना वाले दिन निशित पत्नी को अकेला घर पर छोड़कर काम से बाहर गया हुआ था। विदिशा से उसका मनमुटाव होने के कारण उनकी आपस में बात नहीं हो रही थी। उसने जिस दलाल के माध्यम से मकान लिया था, उसको फोन करके कहा की उसकी पत्नी फोन नहीं उठा रही हैं, एक बार घर जाकर पता करो। इस पर दलाल सुशांत अपार्टमेंट में उनके घर पहुंचा तो विदिशा आत्महत्या कर चुकी थी। ये सूचना निशित को दलाल ने दी। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी पति से उसका मोबाइल फोन बरामद किया जा चुका है, जिसको जांच के लिए पुलिस ने अपने कब्जा में लिया है। पुलिस फोन की बारीकी से जांच कर मामले के नए पहलू का पता लगाने के प्रयास कर रही है। मामले की जांच के दौरान पुलिस को मकान दिलाने वाले दलाल के बारे में पता चला है, जिसने निशित झा के मोबाइल पर पत्नी की आत्महत्या की सूचना दी थी।

बिदिशा दिल्ली नेशनल स्कूल आॅफ ड्रामा से जुड़ी थीं। एनएसडी की आइएनएलआइ फाउंडेशन के संचालक पराग शर्मा ने बताया कि बिदिशा बड़ी हंसमुख और जिंदादिल थीं। वह आठ साल से अभिनय कर रही थीं। उन्होंने गुवाहाटी, दिल्ली और मुंबई में कई नाटकों में काम किया। हाल में ही रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म जग्गा जासूस में उन्होंने कैटरीना के साथ बीहू डांस किया था। 22 जून को वे मुंबई और इसके बाद गुवाहाटी में शो करने गए थे।

First Published on July 21, 2017 2:15 am