पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन 5 का ट्रेलर रिलीज, इस बार भूतों की सेना से टक्कर लेंगे कैप्टन जैक स्पैरो

हॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप के फैन्स के लिए अच्छी खबर यह है कि वे जल्द ही एक बार फिर से उनके फेवरेट एक्टर को ‘कैप्टन जैक स्पैरो’ के किरदार में देख पाएंगे। फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और इसे सिर्फ यूट्यूब पर अब तक 8 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। फिल्म अपने हट सीजन के साथ और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। 1 मिनट 19 सेकेंड के फिल्म के ट्रेलर में जॉनी सिर्फ आखिरी में कुछ पल के लिए नजर आते हैं। बहुत संभव है कि मेकर्स जल्द ही इसका दूसरा ट्रेलर जारी करें जिसमें जॉनी के कैरेक्टर को ठीक से दिखाया गया हो। मालूम हो कि फिल्म में जॉनी जहाज (ब्लैक पर्ल) के एक शराबी कैप्टन का किरदार करते हैं, जो कहने को तो नशे में धुत्त रहता है लेकिन उसका दिमाग काफी तेज है।

फिल्म का यह पार्ट भूतों की सेना की कहानी के बारे में है। ट्रेलर से तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें जैक की सेना भूतों की सेना से टक्कर लेगी। फिल्म को 3डी, रीयल 3डी और आई मैक्स 3डी में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का नाम Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales रखा गया है। फिल्म के कई सीन काफी डरावने हैं हालांकि यह शायद किसी छोटे बच्चे को ही डरा सकने में कामयाब होंगे। 3डी में फिल्म का मजा लेने वालों के लिए अनुभव वाकई रोचक होगा। निर्देशक जोकिम रॉनिंग और इस्पेन सैंडबर्ग डायरेक्टेड यह फिल्म 26 मई 2017 को रिलीज होगी। यह एक फैंटेसी/एक्शन फिल्म होगी। जॉनी डेप के अलावा ऑर्लेंडो ब्लूम, जेवियर बार्डेम, काया स्कोलैंड्रियो और जॉर्जी रश भी पिछले पार्ट्स की तरह फिल्म में नजर आएंगे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 6, 2017 6:00 pm