बिग बॉस एक्स-कंटेस्टेंट पायल रोहतगी को हिंदू होने के चलते विमान से उतारा, फेसबुक लाइव पर जाहिर किया गुस्सा

जिस भी शख्स को हवाई जहाज से सफर करना होता है उसे इस बात का अच्छी तरह अंदाजा होता है कि उसके लिए वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचना कितना जरूरी है। हवाई जहाज में सफर करने के लिए आप बस या ट्रेन की तरह आखिरी सेकेंड में टिकट लेकर सवार नहीं हो सकते। इसके लिए ढेरों सिक्योरिटी और बाकी तरह की फॉर्मेलिटी से गुजरना होता है। जिसने पहली बार जहाज में सफर किया हो उससे ऐसी उम्मीद भी की जा सकती है कि उसे यह फॉर्मेलिटीज मालूम नहीं हों, लेकिन आम तौर पर जहाज से सफर करने वाले सेलेब्स को इसका अच्छी तरह से अंदाजा होता है।

टीवी एक्ट्रेस और एक्स-बिग बॉस कंटेस्टेंट पायल रोहतगी ने फेसबुक लाइव करके एक मशहूर विमानन कंपनी जेट एयरवेज पर अपना गुस्सा उतारा है। पायल के मुताबिक उन्हें हिंदू होने के चलते जेट एयरवेज की फ्लाइट से उतार फेंका गया। वह मुंबई-त्रिवेंद्रम फ्लाइट पर सफर करने के लिए मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एयरपोर्ट से बोर्ड करने जा रही थीं।

पायल अपनी रेसलर पार्टनर संगरम सिंह के साथ अपनी सुबह 6.50 की फ्लाइट पकड़ने के लिए 6.20 तक पहुंची। पायल के मुताबिक फ्लाइट के मुस्लिम स्टाफ ने उनके साथ बदतमीजी की और उन्हें फ्लाइट से उतार दिया। पायल ने अपन फेसबुक वीडियो में जेट एयरवेज को जमकर कोसा है और साथ ही यह कसम भी खाई कि वह आज के बाद जेट एयरवेज से सफर नहीं करेंगी। उन्होंने बिजनेस क्लास की टिकट ली थी जिसके पैसे भी उन्हें वापस नहीं किए गए। पायल ने कहा कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। वह इस वाकए को लेकर बहुत ज्यादा नाराज नजर आईं। पायल ने यह वीडियो एयरपोर्ट से बाहर आकर ही पोस्ट किया है। पायल ने कई सारे ट्वीट्स भी किए हैं जिनमें उन्होंने लोगों के सवालों का जवाब भी दिया है।

पायल ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा- Jet Airways is the most pathetic airline. I was offloaded as there was NO Extra Bus to drop us from gate to plane or whatever was the reality from secular angle to rowdy supervisor, to their timeline story. Hope all the intolerant people can get a life too.

First Published on January 7, 2017 2:48 pm