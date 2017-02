इन दिनों किसको डेट कर रही हैं एक्ट्रेस पामेला एंडरसन

अभिनेत्री पामेला एंडरसन के इन दिनों विकिलीक्स के संस्थापक जुलियन असांजे के साथ डेट की खबरें इस समय सुर्खियों में हैं। एंडरसन ने पिछले चार महीने में असांजे के साथ पांच बार मुलाकातें की हैं। असांजे पिछले पांच सालों से यहां इक्वाडोर के दूतावास में रह रहे हैं।

वेबसाइट ‘पेजसिक्स डॉट कॉम’ के अनुसार, हाल ही में 21 जनवरी को भी वह असांजे के निवास में दिखाई दी थीं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के मुताबिक, “पामेला हर बार जब भी असांजे से मुलाकात के लिए जाती हैं, तब वह बहतेरीन आउटफिट पहने होती हैं।”

एंडरसन और असांजे दोनों ही रूस के समर्थक हैं। असांजे का रूस से करीबी रिश्ता है। खबरों के मुताबिक, उन्हें रूसी हैकरों के जरिये काफी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई है। वहीं एंडरसन ने हाल ही में कहा था कि वह रूसी नागरिक बनना चाहती हैं।

First Published on February 7, 2017 9:59 am