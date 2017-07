करीना कपूर खान की तरह दिखती हैं ‘मॉम’ फेम पाकिस्तानी एक्ट्रेस सजल अली, देखें तस्वीरें

पाकिस्तानी अभिनेत्री सजल अली ने बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी की 300वीं फिल्म ‘मॉम’ से बॉलीवुड में कदम रखा है। फिल्म में सजल श्रीदेवी के बेटी का किरदार निभा रही हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा-खासा प्रदर्शन किया है। श्रीदेवी की बेटी के किरदार में सजल के अभिनय की काफी तारीफ हुई है। फिल्म मॉम का जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो उसमें सजल के रोल को देखकर बहुत सारे लोगों को लगा कि श्रीदेवी की रियल लाइफ डाटर जाह्नवी ने फिल्म में उनकी बेटी का किरदार निभाया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि सजल का लुक काफी हद तक श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी से मिलता जुलता है।

सिर्फ जाह्नवी से ही नहीं, जब सजल के इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगाला गया तो जो बात सामने आई वो आपको थोड़ी हैरान कर सकती है। इंस्टाग्राम पर सजल की बहुत सी तस्वीरें ऐसी हैं जिनमें वह बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान की तरह दिख रही हैं। उनकी कई ऐसी तस्वीरें देखकर आपको करीना कपूर खान की याद आ जाएगी। सजल एक खूबसूरत पाकिस्तानी अभिनेत्री हैं और करीना कपूर खान की तरह दिखती भी हैं, ऐसे में करीना और सजल को एक साथ बड़े पर्दे पर देखना काफी दिलचस्प होगा।

सजल बेशक बॉलीवुड में नया चेहरा हैं लेकिन पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री में उनकी पहचान किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के लाहौर में जन्मीं सजल ने कई पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स और टेलीफिल्म्स में काम किया है। टीवी सीरियल ‘नादानियां’, ‘यकीन’, ‘गिद्ध’, ‘यूं हम मिले’, ‘मेरी लाडली’ और ‘बेहद’ जैसे धारावाहिकों में अभिनय कर उन्होंने काफी तारीफें बटोरी हैं।

उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2016 में आई पाकिस्तानी फिल्म ‘जिंदगी कितनी हसीन है’ से की थी।

‘महमूदाबाद की मलकाइन’ नाम के सीरियल से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। ‘खुदा देख रहा है’ फिल्म में अपने अभिनय के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिल चुका है।





First Published on July 12, 2017 9:54 am