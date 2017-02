हिंदी मीडियम की एक्ट्रेस सबा कमर ने सलमान खान वाले बयान पर लिया यू टर्न, कहा- उनकी इज्जत करती हूं

पाकिस्तानी एक्ट्रेस सबा कमर इरफान खान की फिल्म हिंदी मीडियम के जरिए बॉलीवुड में अपने डेब्यू की तैयारी कर रही हैं। उनका हाल में एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें उन्होंने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को छिछोरा बताया था। अब उनका कहना है कि वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से प्यार करती हैं और उन्हें लगता है कि दबंग स्टार काफी विनम्र हैं। सबा का वायरल हो रहा वीडियो पाकिस्तानी शो गुड मॉर्निंग जिंदगी का है। अपने दो मिनट के वीडियो में एक्ट्रेस ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, सलमान खान, रितेश देशमुख और इमरान हाशमी पर कमेंट करती हैं।

इसमें होस्ट उन्हें सिचुएशन देती हैं कि ये बॉलीवुड एक्टर आपको अपनी फिल्म में साइन करना चाहते हैं और आपको मना करना है। जब सलमान खान के बारे में पूछा जाता है तो सबा कहती हैं वो छिछोरे हैं और उन्हें डांस नहीं आता। साथ ही वो कोरियोग्राफर की बात नहीं मानते। इमरान हाशमी के लिए कहती हैं उन्हें मुंह का कैंसर नहीं चाहिए। यह बात उनके फैंस को अच्छी नहीं लगी क्योंकि इमरान के बेटे ने कैंसर से लड़ाई जीती है और वो इसकी जागरुकता के लिए काम कर रहे हैं।

अपने बयान पर सफाई देते हुए शनिवार को कमर ने कहा- गुड मॉर्निंग जिंदगी एक फन शो है जहां आपसे बॉलीवुड स्टार्स के बारे में फनी सवाल किए जाते हैं। मैंने उस समय सभी स्टार्स के लिए जो कहा वो मजाक में था। मैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से बहुत प्यार और इसकी इज्जत करती हूं। खासतौर से सलमान खान की जो काफी विनम्र हैं।

शुक्रवार को सबा ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से फोन पर हुई बातचीत में कहा- गुड मॉर्निंग जिंदगी एक फन शो है। कॉफी विद करण में क्या कुछ नहीं होता। एक्ट्रेस का वीडियो ऐसे समय पर सामने आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच उरी हमलों के बाद तनाव बना हुआ है। बता दें उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2004 में आए शो मैं औरत हूं से की थी। इसके बाद वो पाकिस्तानी शो धूप में अंधेरा है, जिन्ना के नाम और उरान में लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आ चुकी हैं। अब बॉलीवुड में इरफान खान के साथ हिंदी मीडियम के जरिए डेब्यू करने वाली हैं।

First Published on February 19, 2017 8:13 am