बॉलीवुड फिल्में पाकिस्तान में दिखाने के लिए वहां भी पास करनी होगी सेंसर बोर्ड की परीक्षा

पाकिस्तान में जल्द बॉलीवुड फिल्मों की स्क्रीनिंग शुरू होने वाली है। करीब एक महीने के बैन के बाद सूचना मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह पुरानी चली आ रही पॉलिसी पर ही आगे बढ़ेंगे और सभी इंटरनेशनल फिल्में दिखाई जाएंगी। इनमें भारतीय फिल्में भी शामिल हैं। मंत्रालय से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकार पहले से चली आ रही पॉलिसी के साथ ही आगे बढ़ेगी। पाकिस्तानी सिनेमा इस फैसले से खुश है।

इंटरनेशनल फिल्में दिखाए जाने की अनुमति के साथ-साथ कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। इसके तहत फिल्म इंपोर्ट करने से पहले इंपोर्टर को इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग डिविजन के पास एक रिक्वेस्ट भेजनी होगी। इस रिक्वेस्ट में फिल्म का नाम और इसकी स्टार कास्ट की जानकारी देनी होगी।

इसके बाद डिविजन रिक्वेस्ट की एक कॉपी इंपोर्ट लाइसेंस इश्यु करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास भेजेगी। यह लाइसेंस इंपोर्ट पॉलिसि 2016 के तहत दिया जाएगा। भारतीय फिल्म इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्टर को इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग डिविजन के पास रिक्वेस्ट भेजनी होगी। भारतीय फिल्में इंपोर्ट करने वालों को वहां के सेंसर बोर्ड से भी क्लियरेंस लेनी होगी।

बता दें कि पाकिस्तानी सिनेमा मैनेजमेंट ने 30 सितंबर को भारतीय फिल्में दिखाए जाने पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी थी। यह सब भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के बैन के बाद किया गया था। भारत में पाकिस्तानी आर्टिस्ट पर बैन का फैसला उरी हमले के गुस्से के चलते लिया गया था। जम्मू कश्मीर के उरी में हुए इस हमले में करीब 19 जवानों ने अपना जान गंवाई थी।

इस बैन के चलते डायरेक्टर करण जौहर को काफी विरोध झेलना पड़ा था। क्योंकि इसी दौरान उनकी फिल्म ऐ दिल है मुश्किल रिलीज होनी थी। करण की फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान ने काम किया था। करण को फिल्म से फवाद के सीन हटाने को कहा जा रहा था।

करण जौहर की इस फिल्म का इंतजार फवाद फैन्स को भी है। जिंदगी चैनल पर आने वाले शो से फवाद ने भारत में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बना ली है। उनके फैन्स अपने फेवरेट स्टार को देखने के लिए यह फिल्म जरूर देखने जा सकते हैं।

बॉलीवुड के 'किंग' शाहरुख खान ने भी इस फिल्म के सेट पर विजिट किया। एसआरके ने सेट की एक फोटो शेयर की है जिसमें वे रणबीर कपूर और करन जौहर के साथ दिखाई दे रहे हैं। (फोटो स्रोत: ट्विटर)

First Published on February 1, 2017 11:13 am