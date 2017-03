अनारकली ऑफ आरा बनाएं या छपरा पब्लिसिटी के लिए सेंसर बोर्ड का इस्तेमाल ना करें-पहलाज निहलानी

अनारकली ऑफ आरा के प्रोड्यूसर ने जैसे ही उन बदलवों के बारे में बताया जो सेंसर बोर्ड ने करने को कहे थे। पहलाज निहलानी ने फिल्म पर निशाना साधा। पहलाज निहलानी का कहना है कि सेंसर बोर्ड ने इस नाम की किसी फिल्म में अभी तक कोई कट नहीं लगाए हैं ना ही कोई सर्टिफिकेट दिया है।

कुछ दिनों पहले इस फिल्म के कुछ सीन लीक हुए थे। एक तरफ जहां फिल्म के डायरेक्टर अविनाश दास ने कहा था कि यह फिल्म के सेंसर्ड सीन थे। वहीं पहलाज निहलानी का दावा है कि जो सीन लीक हुए वह सेंसर नहीं किए जा सकते थे।

डीएनए से बात करते हुए पहलाज निहलानी ने कहा, इस फिल्म को अभी तक सेंसर नहीं किया गया है। ना ही कोई सर्टिफिकेट दिया गया है। हमने इस नाम की किसी फिल्म में कोई कट नहीं लगाए हैं। ऐसे में सेंसर का सवाल कहां से आता है? मैं इसे पैसा बचाने वाली पब्लिसिटी कहूंगा। आप एक कम बजट की फिल्म बनाते हैं, जिसे लोगों की नजर में आने होता है। ऐसे में आप सेंसर बोर्ड से जुड़ी परेशानियां सामने लेकर आते हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आप अपनी फिल्म के बैन होने को लेकर बात करते हैं आपको बहुत सारी मीडिया कवरेज मिलती है।

इस पर फिल्म का डायरेक्ट ने कहा, उन्होंने हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया है। लेकिन उन्होंने कट जरूर बताए हैं। हमने फिल्म का एडिटेड वर्जन बोर्ड के पास भिजवा दिया है।

पब्लिसिटी के लिए सेंसर बोर्ड के नाम के इस्तेमाल पर निहलानी ने कहा, बार-बार पब्लिसिटी के लिए हमारा नाम घसीटे जाने से हम परेशान हो चुके हैं। आप चाहें अनारकली ऑफ आरा, छपरा, रोहतक या राय बरेली बनाएं सीबीएफसी को इससे कोई मतलब नहीं है। अगर किसी फिल्ममेकर को पब्लिसिटी के लिए सीबीएफसी के नाम का इस्तेमाल करना है तो इसके लिए सबूत भी रखने होंगे। ऐसे ही फेसबुक या ट्विटर पर गाली देना नहीं चलेगा।

सेंसर बोर्ड के बताए गए बदलावों के बारे में बोलते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर ने बताया कि सेंसर बोर्ड ने 11 कट बताए हैं। इसमें फइल्म के बोल्ड सीन भी शामिल हैं।इसके साथ ही एक डायलॉग से अमिताभ बच्चन और अमरीश पुरी का नाम भी हटाने को कहा गया है क्योंकि यह किसी की भावनाओं को आहत कर सकता है।

First Published on March 9, 2017 11:31 am