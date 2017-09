‘पद्मावती’ और ‘101 नॉट आउट’ की टक्कर टली, अमिताभ बच्चन ने पीछे खींचे कदम

Padmavati vs 101 Not Out Movie: अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर स्टारर फिल्म '101 नॉट आउट' के मेकर्स द्वारा ऐसा किए जाने के बाद संजय लीला भंसाली की मेगाबजट मूवी के साथ पद्मावती का क्लैश टल गया है।