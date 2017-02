Oscars Nominations 2017: किस कैटेगरी में नॉमिनेटेड है कौन? यहां है ऑस्कर नॉमिनेशन की हर डिटेल

ऑस्कर अवॉर्ड को फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामचीन अवॉर्ड्स में से जाना जाता है। इस साल यह अवॉर्ड 26 फरवरी को होने वाले हैं। अगर आप इन अवॉर्ड्स को फॉलो करते हैं और किसी वजह से इस के कुछ नॉमिनेशन्स की जानकारी नहीं जुटा पाएं हैं तो कोई बात नहीं। क्योंकि हम आपके लिए इन अवॉर्ड्स से जुड़ी हर अपडेट लेकर आ गए हैं। हर नॉ़मिनी, हर कैटेगरी और हर डिटेल जो भी आपको चाहिए वो आपको यहां मिल जाएगी। बेस्ट पिक्चर के लिए अराइवल, हैक्सॉ रिज, हेल और हाई वॉटर, हिडन फिगर्स, लाला लैंड, लॉयन, मैनचेस्टर बाय द सी और मूनलाइट नॉमिनेट हुई हैं। लीड रोल एक्टर की कैटेगरी में कासे अफ्लेक, ऐंड्र्यू गारफील्ड, रियान गॉस्लिंग, विगो मॉर्टेनसन और डेनजेल वाशिंगटन नॉमिनेटेड हैं।

BEST PICTURE – बेस्ट पिक्चर – अराइवल, हैक्सॉ रिज, हेल और हाई वॉटर, हिडन फिगर्स, ला ला लैंड, लॉयन, मैनचेस्टर बॉय द सी, मूनलाइट

ACTOR IN A LEADING ROLE – बेस्ट एक्टर – कासे अफ्लेक (मैनचेस्टर बॉय द सी), एंड्र्यू गारफील्ड (हैक्सॉ रिज), रियान गॉस्लिंग (ला ला लैंड), विगो मॉर्टेनसन (कैप्टन फैंटास्टिक), डेनजेल वाशिंग्टन (फेन्सेज)

ACTRESS IN A LEADING ROLE – बेस्ट एक्ट्रेस – इजाबेल हपर्ट (एले), रुथ नेगा (लविंग), नताली पोर्टमैन (जैकी), एमा स्टोन (ला ला लैंड), मेरिल स्ट्रीप (फ्लोरेंस फोस्टर जेनकिन्स)

ACTOR IN A SUPPORTING ROLE – बेस्ट सपोर्टिंग एक्टक – माहेरशाला अली (मून लाइट), जेफ ब्रिजेस (हेल और हाई वॉटर), ल्यूकस हेजेस (मैनचेस्टर बय द सी), देव पटेल (लॉयन), मइकल शैनन (नॉक्टर्नल ऐनिमल्स)

ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE – बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस – विओला डेविस (फेंसेज), नाओमी हैरिस (मूनलाइट), निकोल किडमैन (लॉयन), ओक्टाइवा स्पेंसर (हिडन फिगर्स), मइकल विलियम्स (मैनचेस्टर बाय द सी)

ANIMATED FEATURE FILM – एनिमेटेड फीचर फिल्म – कूबो एंड द टू स्ट्रिंग्स, मोआना, माई लाइफ एज ए ज्युचिनी, द रेड टर्टल, जूटोपियो

CINEMATOGRAPHY – सिनेमैटोग्राफी – अराइवल, ला ला लैंड, लॉयन, मूनलाइट, साइलेंस

COSTUME DESIGN – कॉस्ट्यूम डिजाइन – एलाइड, फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड व्हेयर टु फाइंड देम, फ्लोरेंस फोस्टर जेन्किंस, जैकी, ला ला लैंड

DIRECTING – डायरेक्टिंग – अराइवल, हैक्सॉ रिज, ला ला लैंड, मैनचेस्टर बाय द सी, मूनलाइट

DOCUMENTARY (FEATURE) – डॉक्युमेंट्री (फीचर) – फायर एट द सी, आ एम नॉट योर नीग्रो, लाइफ (एनिमेटेड), ओ.जे: मेड इन अमेरिका, 13th

DOCUMENTARY (SHORT SUBJECT) – डॉक्युमेंट्री (शॉर्ट सब्जेक्ट) – एक्सट्रेमिस, 4.1 माइल्स, Joe’s वायलन, वातानी: माई होमलैंड, द व्हाइट हेलमेट्स

FILM EDITING – फिल्म एडिटिंग – अराइवल, हैक्सॉ रिज, हेल और हाई वॉटर, ला ला लैंड, मूनलाइट

FOREIGN LANGUAGE FILM – फॉरेन लैंग्वेज फिल्म – लैंड ऑफ माइन, ए मैन काल्ड ओव, द सेल्समैन, तन्ना, टोनी एर्डमैन

MAKEUP AND HAIRSTYLING – मेकअप और हेयरस्टाइल – ए मैन काल्ड ओव, स्टार ट्रेक बेयॉन्ड, सुसाइड स्क्वॉड

MUSIC (ORIGINAL SCORE) – म्यूजिक – जैकी, ला ला लैंड, लॉयन, मूनलाइट, पैसेंजर्स

MUSIC (ORIGINAL SONG) – म्यूजिक (ओरिजनल गाना) – ऑडिशन (द फूल्स हू ड्रीम – ला ला लैंड), कांट स्टॉप द फीलिंग (ट्रॉल्स), सिटि ऑफ द स्टार्स (ला ला लैंड), द एम्पटी चेयर (जिम-द जेम्स फोले स्टोरी), हाउ फार आई विल गो (मोआना)

PRODUCTION DESIGN – अराइवल, फैंटास्टिक बीस्ट एंड व्हेअर टु फाइंड देम, हेल सीजर, ला ला लैंड, पैसेंजर्स

SHORT FILM (ANIMATED) – शॉर्ट फिल्म (एनिमेटेड) – ब्लाइंड वैशा, बॉरोड टाइम, पीइर साइटर एंड सिगरेट, पर्ल, पाइपर

SHORT FILM (LIVE ACTION) – Ennemis Intérieurs, La Femme et le TGV, Silent Nights, Sing, Timecode

SOUND EDITING – साउंड एडिटिंग – अराइवल, डीपवॉटर हॉराइजन, हैक्सॉ रिज, ला ला लैंड, सली

SOUND MIXING – साउंड मिक्सिंग – हैक्सॉ रिज, ला ला लैंड, Rogue One: A Star Wars Story, अराइवल, हैक्सॉ रिज, ला ला लैंड, Rogue One: A Star Wars Story, 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

VISUAL EFFECTS – विजुअल एफेक्ट्स – डीप वॉटर हॉराइजन, डॉक्टर स्ट्रेंज, द जंगल बुक, Kubo and the Two Strings, Rogue One: A Star Wars Story

WRITING (ADAPTED SCREENPLAY) – अराइवल, फेंसेस, हिडन फिगर्स, लॉयन, मूनलाइट

WRITING (ORIGINAL SCREENPLAY) – हेल और हाई वॉटर, ला ला लैंड, द लॉब्सटर, मैनचेस्टर बाय द सी, 20th सेंचुरी वुमेन,

First Published on February 25, 2017 11:12 am