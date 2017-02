Oscars 2017: जानिए किसने और क्यों उड़ाया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक

आॅस्कर समारोह के होस्ट जिम्मी किम्मेल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेरिल स्ट्रीप पर की गई टिप्पणी का 89वें आॅस्कर समारोह में मजाक उड़ाया। उन्होंने जैसे ही यह किया तो सभी लोग वरिष्ठ अभिनेत्री के सम्मान में खड़े हो गए। ट्रंप ने अभिनेत्री के बारे में कहा था कि उनसे कोई प्रेरणा नहीं ली जा सकती और उन्हें जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया है। अभिनेत्री को अब तक आॅस्कर पुरस्कार के लिए 20 बार नामित किया गया है। इस साल उन्हें ‘फ्लोरेंस फॉस्टर जेंकिंस’ में निभाए किरदार के लिए नामित किया गया।

किम्मेल ने ट्रंप का नाम लिए बिना कहा, ‘‘अपने फीके और बढ़ाचढ़ाकर पेश किए गए अभिनय के बल पर ही तो वह समय के साथ खरी उतरी हैं। ऐसा उन्होंने 50 से अधिक फिल्मों में किया है। यह मेरिल स्ट्रीप का 20वां आॅस्कर नामांकन है। वह इस साल किसी फिल्म में थी ही नहीं, हमने तो आदतन उनका नाम इस बार भी आॅस्कर के लिए लिख लिया।’

उन्होंने कहा, ‘‘आप में से कुछ लोग आज पुरस्कार जीतेंगे और भाषण देंगे और इसके बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति बढाचढ़ाकर ट्वीट करेंगे।’’

किम्मेल ने कहा कि अगर सभी लोग अभी आॅस्कर देख रहे हों तो एक क्षण निकालें और किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो आपसे असहमत हो और उसके साथ सकारात्मक, विवेकपूर्ण चर्चा करें…हम वास्तविक रूप से अमेरिका को फिर से महान बना सकते हैं।’’

ऑस्कर 2017: ऑस्कर पार्टीज में दिखा प्रियंका-दीपिका का मैजिक, रेड कार्पेट पर बेहद खूबसूरत दिखीं प्रियंका



ऑस्कर अवॉर्ड जीतने वाले 5 भारतीय



ऑस्कर अवॉर्ड: 5 फन फैक्ट्स



टॉप 5 ऑस्कर अवॉर्ड्स कॉन्ट्रोवर्सी



Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 27, 2017 10:29 am