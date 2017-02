Oscars 2017: अभिनय के लिए ऑस्कर जीतने वाले पहले मुस्लिम बने महेरशला अली

महेरशला अली अभिनय के लिए आॅस्कर जीतने वाले पहले मुस्लिम बन गए हैं। उन्हें फिल्म ‘मूनलाइट’ में नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले एक व्यक्ति की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता की श्रेणी में आॅस्कर पुरस्कार दिया गया। 43 वर्षीय अली को आॅस्कर समारोेह की पहली ट्राफी के तौर पर सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता की श्रेणी में पुरस्कार अभिनेत्री एलीशिया विकान्दर ने दिया जिन्हें पिछले साल सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री की श्रेणी में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

अली ने पुरस्कार मिलने के बाद कहा ‘‘मैं अपने शिक्षकों तथा प्राध्यापकों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने कहा था कि यह तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि किरदारों के बारे में है। ’ अभिनेता ने अपनी पत्नी अमातुस सामी करीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने उस समय भी उनका साथ दिया जब वह अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली थीं।

चार दिन पहले ही अली और अमातुस की पहली बिटिया का जन्म हुआ है। ‘मूनलाइट’ में जुआन नामक ड्रग डीलर की भूमिका के लिए अली के नाम की सिफारिश निर्माता अडेल रोमान्स्की ने की थी जिन्होंने ‘किक्स’ में अली के साथ काम किया था। बेरी जेनकिन्स ने निर्देशन में बनी इस फिल्म में अली ऐसे ड्रग डीलर बने हैं जो शिरोन नामक एक युवा के लिए संरक्षक की भूमिका भी निभाता है। अली का वास्तविक नाम महेरशलालहरशबाज है और उन्होेंने वर्ष 1999 में इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था।

Mahershala Ali accepts the award for best actor in a supporting role for “Moonlight” at the Oscars on Sunday, Feb. 26, 2017, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP) Mahershala Ali accepts the award for best actor in a supporting role for “Moonlight” at the Oscars on Sunday, Feb. 26, 2017, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP)

First Published on February 27, 2017 10:10 am