Oscars 2017: आॅस्कर समारोह में अपनी मां के साथ पहुंचे देव पटेल

भारतीय मूल के अभिनेता देव पटेल अपनी मां अनीता पटेल के साथ आॅस्कर समारोह में पहुंचे। 89वें अकादमी पुरस्कार में उन्हें फिल्म ‘लायन’ के लिये सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता श्रेणी में नामित किया गया था। अकादमी समारोह में पहुंचे 26 वर्षीय अभिनेता सफेद रंग की जैकेट पहने हुये थे। वह बेहद आकर्षक सज्जन पुरूष लग रहे थे। उनके साथ आई उनकी मां ने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और बहुत कम श्रंगार किया था। उनकी फिल्म का निर्देशन गार्थ डेविस ने किया है। यह फिल्म सारू ब्रायली के वास्तविक जीवन से प्रेरित है, जो आस्ट्रेलियाई-भारतीय है और गूगल मैप की मदद से भारत में अपने खोये हुये परिवार को खोजने की कोशिश करता है।

पटेल ने आॅस्कर समारोह के दौरान रेट कार्पेट पर कहा, ‘‘यह अद्भुत है। यह शानदार है कि मैं अपनी मां के साथ हूं और यह बहुत खूबसूरत और विशेष क्षण है। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। अभिनेता ने फिल्म में सारू के बचपन का किरदार निभाने वाले बाल कलाकार सनी पवार का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, ‘‘वह वास्तव में बहुत अच्छा है और मैं उसका आभारी हूं।’

समारोह में सनी काले रंग की जैकेट पहनकर शामिल हुए। आठ साल के बाल अभिनेता अपने पिता के साथ समारोह में आये थे। वह बहुत सारे कलाकारों के साथ बातचीत करते और घुलते मिलते देखे गये। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामित एंड्रयू गारफील्ड के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। फिल्म में सारू की मां का किरदार निभाने वाली प्रियंका बोस भी समारोह में पहुंची। उन्होंने बहुरंगी विवियन वेस्टवुड गाउन पहना हुआ था।

Hailee Steinfeld, from left, Sunny Pawar and Dev Patel arrive at the Oscars on Sunday, Feb. 26, 2017, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Matt Sayles/Invision/AP) Hailee Steinfeld, from left, Sunny Pawar and Dev Patel arrive at the Oscars on Sunday, Feb. 26, 2017, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Matt Sayles/Invision/AP)

Sunny Pawar arrives at the Oscars on Sunday, Feb. 26, 2017, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Sunny Pawar arrives at the Oscars on Sunday, Feb. 26, 2017, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

First Published on February 27, 2017 9:54 am