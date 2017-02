ऑस्कर 2017 में ओम पुरी को किया गया याद, जानिए कौन सी हॉलीवुड फिल्मों में किया था काम

लॉस एंजेलिस में आयोजित किए जा रहे ऑस्कर अवॉर्ड्स में उन एक्टर्स के लिए एक विशेष परफॉर्मेंस रखी गई जिन्हें हाल ही में दुनिया ने खो दिया। 89वें एकेडमी अवॉर्ड्स में दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता ओम पुरी को भी श्रद्धांजलि दी गई। बड़ी बात यह भी रही कि हॉलीवुड ने ओम पुरी को एक हॉलीवुड अभिनेता के तौर पर गिना। बता दें कि इसी साल 6 जनवरी को बॉलीवुड ने इस महान अभिनेता को खो दिया था। उनकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। वहीं हॉलीवुड ने भी 26 फरवरी को दिग्गज अभिनेता बिल पेक्सटन को खो दिया। हाल ही में दुनिया से विदा हो चुके महान अभिनेताओं के बारे में की गई इस विशेष परफॉर्मेंस की उद्घोषणा के लिए जेनिफर एनिस्टन मौजूद थीं। बिल पेक्सटन के बारे में बोलते हुए वह भावुक हो गईं।

जो लोग यह नहीं जानते कि ओम पुरी हॉलीवुड का भी हिस्सा रह चुके हैं उनके लिए बता दें कि ओम पुरी ने फिल्म घोस्ट और डार्कनेस में काम किया था। इन फिल्मों को आज भी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिना जाता है। बॉलीवुड एक्टर ओम पुरी की 6 जनवरी को दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। उनके निधन पर बॉलीवुड सेलेब्स ने ट्विटर के जरिए अपना दुख जाहिर किया। पीएम मोदी ने भी ओम पुरी के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया। ओम पुरी के निधन से पहले उनकी फिल्म रामभजन जिंदाबाद के प्रोड्यूसर खालिद किदवई ने उनसे बात की थी। खालिद फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में उनसे मिले थे। किदवई ने बताया, “वह अच्छे मूड में थे और हमारी बातचीत देर शाम तक हुई। उसके बाद वह मनोज पाहवा की पार्टी में चले गए।”

बता दें कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, “जब मैं दुनिया छोड़ दूंगा, तब मेरा योगदान सामने आएगा।” अपनी खास अभिनय शैली के लिए पहचाने जाने वाले ओम पुरी का रुझान सामाजिक मुद्दों वाली फिल्मों की तरफ ज्यादा था। ओम पुरी को ‘आक्रोश’, ‘अर्धसत्य’ और ‘धारावी’ जैसी फिल्मों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। एनएसडी में एक्टिंग के गुर सीखने वाले ओम पुरी ने ‘मिर्च मसाला’ जैसी कॉमेडी फिल्मों में भी काम किया। कॉमेडी की बात करें तो इसमें उन्होंने ‘जाने भी दो यारों’, ‘चाची 420’, ‘हेराफेरी’, ‘मालामाल वीकली’ जैसी तमाम फिल्में कीं। वह ‘कक्काजी कहिन’ और ‘मिस्टर योगी’ जैसे टीवी सीरियल का भी हिस्सा रहे, लेकिन वह टीवी फिल्म ‘तमस’ के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं।

First Published on February 27, 2017 11:38 am