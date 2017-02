ऑस्कर 2017: द सेल्समैन को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का ऑस्कर, निर्देशक असगर फरहदी ने पत्र लिखकर साधा डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना

ऑस्कर पुरस्कार 2017 जीतने वाले इरानी फिल्म द सेल्समैन के निर्देशक असगर फरहदी ने एक पत्र लिखकर कहा है कि “मैं अपने देश के लोगों के सम्मान और अमानवीय प्रतिबंध की वजह से नहीं आया।” असगह फरहदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रवासी नीति के विरोध में ऑस्कर 2017 पुरस्कारों में शामिल होने के लिए अमेरिका जाने से इनकार कर दिया था। ट्रंप प्रशासन ने सात मुस्लिम देशों के नागरिकों पर अमेरिका प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी थी। इन देशों में फरहदी का देश ईरान भी शामिल था। हालांकि बाद में एक अमेरिकी अदालत ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले पर रोक लगा दी।

फरहदी ने पत्र में लिखा है, “मुझे अफसोस है कि मैं आज रात आपके साथ नहीं हूं। मैं अपने देश के लोगों और बाकी छह देशों के लोगों के सम्मान की रक्षा के लिए मैं गैरमौजूद हूं जिनका अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाकर अपमान किया गया। दुनिया को अमेरिका और बाकी उसके दुश्मन के तौर पर बांटना भय पैदा करने वाला है। ये युद्ध और हिंसा का धोखबाज समर्थन है।”

ऑस्कर 2017 में ला ला लैंड ने अब तक छह अवार्ड जीते हैं। फिल्म को बेस्टर पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्टर अभिनेत्री का अवार्ड मिला है।

First Published on February 27, 2017 11:08 am