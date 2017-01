आज ही के दिन पहली बार गाया गया था ‘ऐ मेरे वतन के लोगों’, सुनकर रो पड़े थे नेहरू, जानिए इस गीत की पूरी कहानी

भारत के सर्वश्रेष्ठ देशभक्ति गीतों में शुमार किए जाने वाले ‘ऐ मेरे वतन के लोगों’ को आज ही के दिन (27 जनवरी) 1963 में पहली बार गाया गया था। इस गीत को लिखा था कवि प्रदीप ने, संगीत दिया सी रामचंद्र ने और स्वर लता मंगेशकर का था। इस गीत को जब दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रम के दौरान लता मंगेशकर ने पहली बार देश के सामने गाया तो श्रोताओं में देश के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। करीब दो महीने पहले ही चीन से मिली हार की कसक भारतीयों के दिल से मिटी न थी और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को याद करने वाले इस गीत को सुनकर नेहरू रो पड़े थे। आइए आज हम आपको बताते हैं इस गीत के पूरी कहानी।

चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर हमला कर दिया। भारत इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। भारतीय सेना को चीन के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। 21 नवंबर 1962 को चीन ने खुद युद्ध की समाप्त की घोषणा तो कर दी लेकिन भारत के तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू की “हिन्दी चीनी भाई भाई” का नारे में दरार पड़ चुकी थी। भारत जिस चीन को भाई समझता था उसने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। आजादी के महज 15 सालों के अंदर अपने पड़ोसी देश के हाथों मिली औचक हार से पूरे देश का मनोबल गिर गया था। उस प्रमुख नेताओं ने देश के टूटे हुए मनोबल को दूर करने के लिए आल इंडिया रेडियो और फिल्मी दुनिया से लोगों में आशा का संचार करने वाले और जीवन में यकीन पैदा करने वाले गीत और फिल्म तैयार करने की अपील की थी।

प्रदीप 1939 से ही हिन्दी फिल्मों में गीत लिख रहे थे। 1956 में आई उनकी फिल्म जागृति के देशभक्ति और बलिदान के गीत काफी लोकप्रिय हुए थे। ऐसे में कवि प्रदीप से निराशा के वातावरण में हौसला बढ़ाने वाला गीत लिखने की उम्मीद की जा रही थी। प्रदीप ने नरेश कौशिक को 1997 में दिए इंटरव्यू मे बताया था, “1962 में चीन ने हमला कर दिया। हमको थप्पड़ मारा, हमें पराजित किया, फिर अपने आफ ही निर्णय कर लिया कि चलो वापिस। देखना था कि देश हिम्मत न हार बैठे। सबका ध्यान या तो रेडियो पर जाता था या फिल्म वालों पर जाता था। दिल्ली से मांग आई कि कुछ बनाइए।” इस गीत के लिए प्रदीप को पैसे नहीं मिलने थे इसलिए वो शुरू में इसे लिखने से बचते रहे। प्रदीप ने बताया था, ” फोकटिया काम था लेकिन फोकटिया काम की हमारी आदत नहीं रह गई थी सो हम बचते फिरे। इधर उधर छिपते फिरे।”

प्रदीप ने जब गीत लिखने की ठान ली तो उनके सामने दूसरी मुश्किल अपने समकालीनों से अलग गीत लिखने की आ खड़ी हुई। प्रदीप ने खुद बताया है, ” उन दिनों दो तीन गाने फिक्स थे, नौशाद ने शकील बदायूंनी से लिखवाकर लीडर के लिए रफी से “अपनी आजादी को हम हर्गिज मिटा सकते नहीं” गवाकर रफी को अपने लिए रिजर्व कर लिया। राज कपूर ने मुकेश से “हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा में बहती है” गवाकर मुकेश को जर्व कर लिया था।”

प्रदीप ने आगे बताया, “हमारे हिस्से लता बाई आईं। लता को जोशीला गाना नहीं दे सकते थे। तो मुझे लगा कि चंद महीनों पहले हमारे यहां लड़ाई हुई थी तो उसमें हमारे कई भाई अपनी माताओं, बहनों और पत्नियों से तिलक लगवाकर युद्ध पर गए थे देश के लिए कुछ करने के लिए लेकिन वो वापस नहीं लौटे। मैंने सोचा हम क्यों न उनको याद करें? क्यों न उन्हें याद करके अश्रु की दो अंजुली प्रदान करें?”

प्रदीप ने गाना तो लिख लिया लेकिन इसी बीच एक और मुसीबत खड़ी हो गयी। एक दिन गीत के संगीतकार सी रामचंद्र उनके पास पहुंचे और कहा कि प्रदीप हमारे गाने के बारे में लोगों को फिल्म आने से पहले पता चल जाएगा। प्रदीप ने बताया, ” रामचंद्र मेरे पास आकर बोले कि दिल्ली से संदेश आया है सुवैनियर निकाल रहे हैं और गीत की पहली दो लाइन उसमें प्रकाशित करने के लिए भेजो।” प्रदीप ने उस लम्हे को याद करते हुए बताया, “हमें लगा कि अगर लोगों को पता चल गया तो कोई भी आदमी रात को बैठकर शहीदों के बारे में लिख देगा। हम जो लोगों को चौंकाना चाहते हैं वो खत्म हो जाएगा। रात भर नींद नहीं आई।”

प्रदीप को तभी एक उपाय सुझा। 27 जनवरी 1963 को दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम होने वाला था। प्रदीप और रामचंद्र ने तय किया कि ये गीत उसी कार्यक्रम में पहली बार प्रस्तुत किया जाएगा। प्रदीप ने कार्यक्रम के लिहाज से गीत में थोड़ा बदलाव किया और उसे रामचंद्र को धुन बनाने के लिए दे दिया। लेकिन इस गीत की मुश्किल यहीं नहीं खत्म हुई। लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो उन्हें तैयारी के लिए इतना कम समय दिया जा रहा था कि वो इस गीत को नहीं गाना चाहती थीं। लता मंगेशकर दिल्ली में गाने से पहले केवल एक बार ही इस गीत का अभ्यास कर चुकी थीं। हालांकि वो गीत के रिकॉर्ड को बार-बार सुनती रही थीं।

लता मंगेशकर ने जब 27 जनवरी 1963 को दिल्ली में इस गीत को पहली बार देश के सामने गाया तो वहां उपस्थित जन समुदाय कई लोगों के आंखें डबडबा गईं। पंडित नेहरू ने कार्यक्रम के बाद लता को मिलने के लिए बुलाया। लता ने एक इंटरव्यू में उस मुलाकात को याद करते हुए बताया था, “पहले मैं नर्वस थी कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। लेकिन मैं जब पंडितजी से मिली तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझसे कहा, लता, तुमने मुझे रुला दिया।” लता के अनुसार कार्यक्रम के बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी भी उनसे मिलने आए और उनके संग तस्वीर खिंचवाई।

