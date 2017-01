पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने और बढ़ाया सस्पेंस: ओम पुरी के सिर पर था गंभीर जख्म, क्लोटिंग और हाथ में फ्रैक्चर भी

फिल्म अभिनेता ओम पुरी की मौत में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद नया ट्विस्ट सामने आया है। सोमवार को आई रिपोर्ट के अनुसार, उनके सिर में चोट के निशान, कॉलर बोन और लेफ्ट आर्म पर हेयरलाइन फ्रैक्चर था। ओम पुरी की सामान्य मौत को लेकर कई लोगों ने आशंका भी जताई थी। ओम पुरी शुक्रवार को अपने घर में मृत पाए गए थे और दिल का दौरा पड़ना उनकी मौत का कारण बताया जा रहा था। ओशिवारा पुलिस सूत्रों के अनुसार, ओम पुरी की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक, पुरी के सिर के ऊपरी हिस्से में डेढ़ इंच गहरा और 4 सेंटीमीटर लंबा जख्म था। सिर में कई जगह क्लॉटिंग थी। कॉलर बोन और लेफ्ट अपर आर्म पर हेयरलाइन फ्रैक्चर था।

इस बाबत ओशिवारा थाने के सीनियर इंस्पेक्टर सुभाष खानविलकर ने कहा,’हम हर ऐंगल से मामले की जांच कर रहे हैं। पुरी जिस बिल्डिंग में रहते थे, वहां का विजिटर्स रजिस्टर और सीसीटीवी कैमरे जब्त किए हैं। मौत से पहले आखिरी 24 घंटे में वह जिन लोगों से मिले थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस फिलहाल आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच कर रही है।’ मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने मुंबई मिरर को बताया, ”हमें शक था कि पुरी की मौत हर्ट अटैक से हुई। लेकिन विसरा रिपोर्ट के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। हो सकता है कि दिल का दौरा पड़ने के बाद वह गिर गए हों और उन्‍हें सिर में चोट आई हो। वह घर पर अकेले हों और घर में किसी के जबरदस्‍ती घुसने के भी निशान नहीं है। इस समय हम किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार करते हैं।”

First Published on January 10, 2017 11:04 am