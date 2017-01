अपनी अशांत शादी और बायोग्राफी में हुए खुलासों की वजह से बीते कुछ सालों से दुखी थे ओम पुरी

जैसे ही बॉलीवुड एक्टर ओम पुरी के असमय निधन की खबर फैली पूरे बॉलीवुड मे शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। कई लोगों का कहना था कि साल 2017 की शुरुआत इतने दुख के साथ नहीं हो सकती है। एक बेहतरीन एक्टर के साथ ही ओम पुरी काफी अच्छे शख्स भी थे। लेकिन उनकी निजी जिंदगी आसान नहीं थी। नसीरुद्दीन शाह ने उनके निधन के बाद कहा था- उसकी निजी जिंदगी जिसमें कि मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूं, उसने उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खंडहर बनाकर रख दिया था। मैं इस बात को जानता हूं कि पिछले कुछ सालों से ओम काफी परेशान था। उसकी अचानक मौत को मैं नहीं कह सकता कि यह पूरी तरह से अनपेक्षित था। एक तरह से मौत ने उसे सभी तनाव, आर्थिक कारणों आदि से मुक्त कर दिया है। ओम हर तरह की आलोचना को मुंह पर लेता था। हम आपको बताते हैं वो फैक्ट्स जिनकी वजह से वरिष्ठ एक्टर काफी परेशान थे।

ओम पुरी की पहली शादी सीमा कपूर से हुई थी जोकि अन्नू कपूर की बहन हैं। लेकिन यह शादी जल्द ही टूट गई। सीमा और ओम एक-दूसरे को 11 सालों से जानते थे। कपूर ने उन्हें प्रपोज किया था लेकिन उन्होंने कहा था- मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं लेकिन मैं किसी और लड़की के साथ जुड़ा हूं। इसे सुनकर सीमा का दिल टूट गया। खैर 1990 में दोनों की शादी हुई लेकिन दोनों ज्यादा समय तक साथ नहीं रहे। 1993 में ओम ने पत्रकार नंदिता पुरी से शादी कर ली। इस शादी से उनका बेटा इशान है। 2009 में नंदिता ने अपने पति ओम की जीवनी लिखी जिसका टाइटल था- अनलाइकली हीरो: द स्टोरी ऑफ ओम पुरी। इसमें उनके पुराने रिश्तों का जिक्र करने की वजह से एक्टर काफी नाराज थे।

ओम पुरी के असली गुस्से की वजह नंदिता ने बताई थी। उन्होंने कहा था कि 14 साल की उम्र में अपनी नौकरानी शांति के साथ सेक्स करने वाली बात किताब में लिखने से वो बहुत नाराज थे। इसके अलावा लक्ष्मी नाम की महिला के साथ ओम भावनात्मक और शारीरिक तौर पर जुड़े हुए थे।

एक इंटरव्यू में ओम पुरी ने कहा था- मेरी पत्नी ने मेरी जिंदगी के महत्वपूर्ण और पवित्र हिस्से को घटिया और सनसनीखेज गॉसिप बना दिया है। मैंने हर पति की तरह अपनी पत्नी से अपने सीक्रेट शेयर किए। अगर उसे उन चीजों को सार्वजनिक बनाना था तो कम से कम उनकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए थी क्योंकि वो मेरी जिंदगी के महत्वपूर्ण हिस्सा थे। क्या वो यह भूल गई है कि मेरी समाज में एक इज्जत है और आज मैं जो कुछ हूं उसे पाने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं उसे केवल सनसनीखेज पैदा करने के लिए इन सब को जाहिर करने की इजाजत नहीं देता।

First Published on January 11, 2017 7:24 am