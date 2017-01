दिल का दौरा ‘बेरहम’ बन कर जिस ओम पुरी को 6 जनवरी को दुनिया से जुदा कर गया, वह बेहद नामचीन कलाकार, स्‍टार होते हुए भी अंत तक देसी अंदाज से जीने के आदी रहे। ओम पुरी पंजाब के एक छोटे से गांव से दिल्‍ली होते हुए मुंबई पहुंचे थे। उन्‍होंने 1970 में एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का रुख किया था। वह अव्‍वल दर्जे का कलाकार होते हुए भी अंत तक खांटी देसी स्‍वभाव के बने रहे और उसी अंदाज में जीते रहे। अनौपचारिक मुलाकात में जिस बेतकल्‍लुफी और बिंदासपन के साथ वह बातचीत करते थे, उसमें उनका यही अंदाज झलकता था लेकिन अदाकारी के मामले में वह अंत तक छात्र ही बने रहे। वह लगातार सीखते रहने की ललक के साथ ही दुनिया से अलविदा हुए।

सत्यजीत रे की ‘सद्गति’, गोविंद निहलाणी की ‘अर्धसत्य’ और ‘आक्रोश’, कुंदन शाह की ‘जाने भी दो यारो’, श्याम बेनेगल की ‘सुसमन’ में ओम पुरी की भूमिकाएं कभी भूलने लायक नहीं हैं। उनकी हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि विश्व सिनेमा में ख़ास जगह है। उन्‍हें हॉलीवुड और ब्रिटिश सिनेमा में भी उतना ही स्वीकार किया गया, जितना बॉलीवुड में। यह सौभाग्‍य विरले कलाकारों को नसीब होता है। ब्रिटिश फ़िल्म ‘ईस्ट इज़ ईस्ट’, ‘माइ सन द फ़ैनेटिक’ और हॉलीवुड की ‘सिटी ऑफ़ ज्वाय’ और ‘वुल्फ़’ में अपनी अदाकारी से उन्‍होंने भारत के बाहर भी धाक जमा ली। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 2004 में ‘ऑर्डर ऑफ़ द ब्रिटिश एंपायर’ से सम्मानित भी किया था। इसके अलावा भी उन्‍हें कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिलेे। देश में तो राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार, फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार और पद्मश्री जैसे सम्‍मान तो मिले ही।

हर्टलेस- एक कतरा जब जरा सा उभरता है, तो समुंदर के लहजे में बात करता है…चाहतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवा के पर कतरता है…और जमीन की कोई वकालत नहीं चलती, जब कोई फैसला आसमान से उतरता है। (Image Source: Express Archive) हर्टलेस- एक कतरा जब जरा सा उभरता है, तो समुंदर के लहजे में बात करता है…चाहतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवा के पर कतरता है…और जमीन की कोई वकालत नहीं चलती, जब कोई फैसला आसमान से उतरता है। (Image Source: Express Archive)

चक्रव्यूह- मैं ऐसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता…जो गरीबों की इज्जत करना नहीं जानता। (Image Source: Express Archive) चक्रव्यूह- मैं ऐसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता…जो गरीबों की इज्जत करना नहीं जानता। (Image Source: Express Archive)

ओम पुरी 1973 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ग्रैजुएट होकर निकलेे थे। लेकिन एनएसडी का वह माहौल वह ताउम्र बचा कर रखे और उसमें यथासंभव जीते भी रहे। यानी बेतकल्‍लुफी से दिल खोल कर बात करना और खास तौर पर शाम को महफिल जमाना। ओम पुरी शुरू में मांस-मछली नहीं खाते थे। लेकिन नसीरुद्दीन शाह ने उन्‍हें इसकी आदत लगा दी। उन्‍होंने एक इंटरव्‍यू में बताया था कि एनएसडी में नसीर ने उन्‍हें गोश्‍त खाना सिखाया। पहले सिर्फ शोरबा दिया। फिर छोटी बोटी से शुरुआत की। एक कार्यक्रम में ओमपुरी ने इस बारे में तफ्सील से बताया था, ”एक दिन नसीरुद्दीन शाह के साथ मैं खाना खा रहा था। उस वक्त उन्होंने मुझे मीट खाने को कहा। जब मैंने इनकार कर दिया तो उसने मुझे मीट के रस के साथ चावल खाने को कहा। जब मैंने खाया तो मुझे उसका स्वाद पसंद आया। उसके अगले दिन मैंने मीट का एक टुकड़ा खाया। मुझे वह भी पसंद आया। इस तरह उन्होंने मुझे भी नॉन वेजिटेरियन बना दिया।”

बाबुल- परंपराओं की लकीरें जब धुंधली पड़ जाती हैं…तो नई लकीरें खींचने से परहेज नहीं करना चाहिए। (Image Source: Express Archive) बाबुल- परंपराओं की लकीरें जब धुंधली पड़ जाती हैं…तो नई लकीरें खींचने से परहेज नहीं करना चाहिए। (Image Source: Express Archive)

आवारा पागल दीवाना- जैसे ही मैंने उसकी कनपटी पर यह गनपट्टी रखी…उसका चेहरा बिना दूध की चाय जैसा पड़ गया। मरने से पहले मेरे बाल डाई करा देना, मैं जवान होकर मरना चाहता हूं। (Image Source: Express Archive) आवारा पागल दीवाना- जैसे ही मैंने उसकी कनपटी पर यह गनपट्टी रखी…उसका चेहरा बिना दूध की चाय जैसा पड़ गया। मरने से पहले मेरे बाल डाई करा देना, मैं जवान होकर मरना चाहता हूं। (Image Source: Express Archive)

First Published on January 6, 2017 11:35 am