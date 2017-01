बेहतरीन अदाकार ओम पुरी बॉलीवुड स्टार्स ने ऐसे किया याद

पुरी के सहकर्मियों और फिल्मजगत ने ट्विटर और अन्य माध्यमों से संवेदना व्यक्त की।

अमिताभ बच्चन-ओम पुरी जी के निधन से सदमे में हूं…एक प्रिय मित्र…एक प्यारा सहयोगी…और एक आसाधारण प्रतिभा…सदमे में हूं।

शबाना आजमी-ओम पुरी…आप हम सभी को बहुत जल्दी छोड़ गए…मैैं बहुत बहुत दुखी हंू…साथ बिताए सभी खुशी के पल…वाद-विवाद मेरे दिमाग में कौंध रहे हैं… आप याद आएंगे।

शाहरुख खान- भगवान का बगीचा निश्चित तौर पर खूबसूरत होगा…वह हमेशा सबसे अच्छे को ले जाते हैं। बर्लिन में आपके साथ बिताए पल याद आएंगे। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे।

अक्षय कुमार-बेहद प्रतिभावान ओम पुरी के निधन के बारे में सुनकर दुखी हूं। वह कई फिल्मों में मेरे साथ रहे…परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।

महेश भट्ट-अलविदा ओम…। मेरा एक हिस्सा मुझसे जुदा हो गया। मैं कैसे उन भावुक रातों को भूल सकता हूं जो हमने एक साथ सिनेमा और जिंदगी पर बात करते हुए गुजारीं।

करण जौहर-मजबूत कलाकार…मजबूत फिल्मोग्राफी…विशाल प्रतिभा…भगवान उनकी आत्मा को शांति दे…भारतीय सिनेमा ने एक प्रतिभाशाली कलाकार खो दिया।

प्रियंका चोपड़ा- एक युग का अंत…उनकी विरासत जिंदा रहेगी…भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।

सतीश कौशिक- पुरी का निधन काफी सदमे भरा और आश्चर्यजनक है। हमने एक दोस्त, एक बेहतरीन कलाकार खोया है जिसकी अदाकारी में क्रांति थी… सतीश कौशिक

अनुष्का शर्मा-ओम पुरी बहुमुखी प्रतिभावान इंसान थे जिन्होंने एक जिंदगी को कई किरदार दिए। कई अभिनेताओं के लिए प्रेरणा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।

शूजित सरकार- भगवान उनकी आत्मा को शांति दे… ओम पुरी। आपके साथ हर बातचीत जिंदगी से भरी थी…बेहतरीन कलाकारों में से एक…हमें आप पर गर्व है।

मधुर भंडारकर-यह जानकार काफी दुखी हूं कि एक बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता ओम पुरी का निधन हो गया। फिल्म जगत को एक बड़ी क्षति। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।

रितेश देशमुख-शब्दों में बयां नहीं कर सकता…सदमे में हूं…ओम पुरी जी अब नहीं रहे…। हम आपको याद करेंगे। परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।

अनुपम खेर- बिस्तर पर उनको इतना शांत देख विश्वास नहीं होता कि ओम पुरी जैसे प्रतिभावन कलाकार अब नहीं रहे। बेहद दुखी और सदमे में हूं।

जावेद अख्तर-पुरी एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक शानदार इनसान भी थे। यह एक बहुत बड़ी क्षति है। अद्भुत इनसान, शानदार अभिनेता और सत्यजीत रे से लेकर हिंदी व्यावसायिक फिल्मों और अमेरिकी एवं पाकिस्तानी फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी करने वाले… उन्होंने हर तरह के किरदार किए।

कबीर खान -वह बहुत प्रतिभावान अभिनेता थे जो कोई भूमिका निभा सकते थे।

हम खुश हैं कि वह ‘ट्यूबलाइट’ में हैं। उनका अच्छी, सकारात्मक भूमिका है। यह ‘बजरंगी भाईजान’ की तरह की छोटी भूमिका नहीं होगी।’

First Published on January 7, 2017 3:15 am