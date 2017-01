चॉकलेटी नहीं था चेहरा, फिर भी इन फिल्मों के लिए हमेशा याद किए जाएंगे हीरो ओम पुरी

चेहरे पर चेचक के दाग औसत कद-काठी और रंग-रूप। पहली नजर में कोई देखे तो सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कोई शख्श चिकने-चुपड़े चॉकलेटी चेहरों की चमकीली फिल्मी दुनिया में अपनी प्रतिभा के दम पर यादगार पहचान बना सकता है। हिन्दी फिल्मों में सार्थक और पापुलर दोनों तरह की फिल्मों में अपने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। 18 अक्टूबर 1950 को अंबाला में जन्मे ओम पुरी ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) और राष्ट्रीय फिल्म संस्थान (एफटीआईआई) से अभिनय का प्रशिक्षण लिया था। फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने 1972 में जब्बार पटेल द्वारा निर्देशित मराठी फिल्म घासीराम कोतवाल से की। उन्होंने अर्ध सत्य के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। पुरी को भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। शुक्रवार(छह जनवरी) को उनका 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।

आक्रोश (1980)- गोविंद निहलानी की आक्रोश वो पहली फिल्म थी जिससे ओम पुरी को हिन्दी फिल्म जगत में एक अलग पहचान मिली। विजय तेंदुलकर के नाटक पर आधारित फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी और अमरीश पुरी मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में पुरी ने लहन्या भीखू का किरदार निभाया था।

अर्ध सत्य (1983)- गोविंद निहलानी की अर्ध सत्य में ओम पुरी ने सब इंस्पेक्टर अनंत वेलनकर की भूमिका निभायी थी। फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था।

जाने भी दो यारो (1983)- कुंदन शाह की जाने भी यारों हिन्दी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ हास्य फिल्मों में शुमार की जाती है। फिल्म में ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, रवि बासवानी, पंकज कपूर, सतीश शाह, सतीश कौशिक, भक्ति भार्वे और नीना गुप्ता मुख्य भूमिका में थे। फिल्म भारतीय राजनीति, भ्रष्टाचार, मीडिया, कारोबार इत्यादि पर करारा व्यंग्य माना जाता है।

द्रोहकाल (1994)- गोविंद निहलानी और ओम पुरी की जोड़ी ने आक्रोश और अर्ध सत्य की सफलता को एक बार फिर द्रोहकाल में दोहराया। आतंकवाद पर केंद्रित फिल्म में ओम पुरी ने डीसीपी अभय सिंह की भूमिका निभायी थी। फिल्म में आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ, मिलिंद गुनाजी और नसीरूद्दीन शाह उनके साथ मुख्य भूमिका में थे।

चाची 420 (1997)- कमल हसन की चाची 420 में ओम पुरी ने एक बार फिर हास्य अभिनय के लिए अपना लोहा मनवाया। कमल हसन, अमरीश पुरी, परेश रावल जैसे पाये के अभिनेताओं के संग सहायक भूमिका में भी ओम पुरी दर्शकों पर अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहे। फिल्म में उन्होंने बनवारी लाल पंडित की भूमिका निभायी थी।

आस्था (1997)- बासु भट्टाचार्य की फिल्म आस्था नेविवाहेत्तर संबंध की कहानी पर आधारित एक बोल्ड फिल्म थी। फिल्म में रेखा, ओम पुरी, नवीन निश्चल मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म में ओम पुरी ने मानसी (रेखा) के पति अमर की भूमिका निभायी थी।

ईस्ट इज ईस्ट (1999)- डेमियन ओ’डोनेट की फिल्म ईस्ट इज ईस्ट में ओम पुरी ने ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानी प्रवासी की भूमिका निभायी है। फिल्म में पुरी के रोल को ब्रिटिश फिल्मों किसी भी भारतीय अभिनेता द्वारा निभायी गयी सबसे उल्लेखनीय भूमिकाओं में शुमार किया जाता है।

हेरा फेरी (2000)- प्रियदर्शन की हेरा फेरा में एक बार फिर ओम पुरी हास्य भूमिका में दिखे। फिल्म में ओम परी के अलावा अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में पुरी ने खडग सिंह की भूमिका निभायी है।

मक़बूल (2003)- विशाव भारद्वाज की मकबूल वैसे तो पकंज कपूर, इरफान खान और तब्बू की फिल्म मानी जाती है लेकिन इसमें ओम पुरी और नसीरूद्दीन शाह की जोड़ी ने भी एक बार अपने अभिनय का लोहा मनवाया। फिल्म मं ओम पुरी और नसीर ने भ्रष्ट पुलिस अफसरों की यादगार भूमिका निभायी है।

द जंगल बुक (2016)- भारतीय टेलीविजन इतिहास के सबसे सफल धारावाहिकों में से एक जंगल बुक 2016 में एनिमेशन फिल्म के रूप में आयी। फिल्म में मोगली के सबसे भरोसेमंद साथी की आवाज ओम पुरी ने दी। हॉलीवुड फिल्म जंगल बुक पिछले साल भारत में कमायी के मामले में केवल सुल्तान से पीछे रही थी।

First Published on January 6, 2017 11:00 am