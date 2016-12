‘ओके जानू’ का नया गाना ‘इन्ना सोंड़ा’ रिलीज, देखिए आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की ‘झगड़े वाली सेल्फी’

बॉलीवुड एक्टर आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म ‘ओके जानू’ का नया गाना ‘इन्ना सोंड़ा’ शुक्रवार (23 दिसंबर) को रिलीज कर दिया गया है। फिल्म का यह दूसरा गाना है, इससे पहले 15 दिसंबर को ‘हम्मा हम्मा’ सॉन्ग रिलीज किया गया था जो कि 1995 में आई मणि रत्नम की फिल्म ‘‘बॉम्बे’’ के गाने का रीमेक है। फिल्म के नए गाने इन्ना सोंड़ा को 22 दिसंबर की रात को रिलीज किया गया, और कुछ ही घंटों के अंदर यूट्यूब पर इसे 8 हजार से ज्यादा लोगों ने देखा है। गाने पर अनलाइक्स की बजाय लाइक्स की संख्या ज्यादा है जिससे इस बात का साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग फिल्म के इन नए गाने को पसंद कर रहे हैं। गाना मेल वॉइस में है; इसे गाया है अरिजीत सिंह ने और संगीत दिया है मशहूर संगीतकार ए.आर.रहमान ने।

मालूम हो कि इससे पहले जब फिल्म का पहला गाना रिलीज किया गया था, तो ऑरिजनल गाने के गायक ने इस पर उंगली उठाते हुए कहा था कि नए गाने में कोई दम नहीं है। उन्होंने इस गाने को बेहद नीरस बताया था। बता दें कि फिल्म ओके जानू मणि रत्नम की तमिल फिल्म ओ कथल कनमनी की हिंदी रीमेक है। फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं शाद अली। यह फिल्म आजकल के रिलेशनशिप और मेट्रो सिटी में चलते लिवइन रिलेशनशिप के जीवन को दिखाती है। फिल्म में नसीदुद्दीन शाह भी अहम रोल में दिखाई दे रहे हैं। हैं। फिल्म के ट्रेलर को ट्विटर यूजर्स ने काफी पसंद किया है। आशिकी 2 के बाद एक बार फिर आदित्य रॉय और श्रद्धा कपूर साथ नजर आएंगे।

आशिकी 2 के बड़ी हिट साबित हुई थी। लेकिन उस फिल्म से श्रद्धा को ही फायदा मिलता दिखा आदित्य अभी भी ठीक से पैर नहीं जमा पाए हैं। ट्विटर यूजर्स ने दोनों की जोड़ी को ADISHRA नाम दिया है और दोनों की कैमिस्ट्री की भी काफी तारीफ की जा रही है।फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर की शुरुआत नसीरुद्दीन शाह के वॉइस ओवर से होती है। पहले ही शॉट में आदित्य और श्रद्धा दिखाई देते हैं जो एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते। दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखने लायक है। ट्रेलर में लव मेकिंग सीन्स का तड़का भी डाला गया है। ओवर ऑल ट्रेलर की बात करें तो आदित्य और श्रद्धा को एक साथ देखना अच्छा लग रहा है। इससे पहले दोनों एक्टर साथ आशिकी-2 फिल्म में काम कर चुके हैं। यह फिल्म 13 जनवरी को रिलीज होने वाली है।

First Published on December 23, 2016 11:42 am