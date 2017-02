न्यासा देवगन को नहीं पसंद आई मम्मी काजोल की इंस्टाग्राम पोस्ट, कमेंट कर दिखाया गुस्सा

न्यासा देवगन को नहीं पसंद आई मम्मी काजोल की इंस्टाग्राम पोस्ट। न्यासा ने ऐसा कमेंट किया कि वह खबरों में आ गई हैं। दरअसल काजोल ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर में काजोल के तीन एक्सप्रेशन दिख रहे हैं। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए काजोल ने न्यासा को टैग किया और लिखा जब मैं अपने बच्चों को साथ देखती हूं। काजोल ने तो भले ही यह पोस्ट हल्के में लिखा हो। लेकिन न्यासा को यह कुछ खास पसंद नहीं आया। मम्मी की इस पोस्ट पर न्यासा ने लिखा, why do u have to be so extra.

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब न्यासा अपनी मम्मी की किसी पोस्ट से नाराज दिखी हों। इससे पहले काजोल ने दिवाली की एक तस्वीर शेयर की थी। यह तस्वीर भी न्यासा को पसंद नहीं आई थी। न्यासा ने कमेंट किया था कि ये क्या तस्वीर है? मैं इसमें अच्छी नहीं दिख रही हूं।

काजोल और अजय देवगन ने साल 1999 में शादी की थी। उनके दो बच्चे न्यासा और युग हैं। काजोल और न्यासा के बीच ये इंस्टाग्राम वाली बातचीत बताती है कि वह भी आम मां-बच्चों की जोड़ी की तरह लड़ते-झगड़ते और प्यार से रहते हैं। वैसे न्यासा को भले ही ये पोस्ट पसंद ना आई हों लेकिन काजोल के फैन्स को यह बहुत पसंद आई।

वैसे न्यासा ही हैं जो काजोल को सोशल मीडिया पर लाई थी। डीएनए से हुई बातचीत में काजोल ने बताया था, वो है जिसने मुझे इंस्टाग्राम पर आने के लिए मनाया था। उसका कहना था कि आपको सोशल मीडिया पर आना ही होगा। यह बेहद जरूरी है। आप फिल्में कर रही हैं और आपको इसकी जरूरत है। काजोल ने बताया कि नायसा ने उनके साथ बैठकर उन्हें इसके लिए मनाया था। इस पर काजोल ने कहा था कि अगर वो उनकी मदद करेंगी तो वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू करेंगी। मां की इस शर्त पर न्यासा ने एक झटके में हां कह दिया था।

