NSD हमें वह देता है जो बॉलीवुड के पास नहीं: नवाज सिद्दिकी

अपने पूर्व संस्थान में लौटकर नवाजुद्दीन सिद्दिकी को महसूस होता है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) ने उन्हें वह सबकुछ दिया जो बॉलीवुड के लोगों के पास नहीं है। भारत रंग महोत्सव के दौरान एनएसडी में सिद्दिकी ने कहा, ‘मुझे संघर्ष करते रहने का विश्वास इस बात से आया कि एनएसडी हमें वह देता है जो बॉलीवुड के लोगों के पास नहीं है। जब मैंने एनएसडी छोड़ा तो मुझे पूरा विश्वास था कि मैं दुनिया को दिखाऊंगा। लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि यह आसान नहीं है। बहरहाल कई बार विफल होने के बावजूद खुद पर दोषारोपण करने के बजाए मैंने खुद से पूछा कि ये कौन लोग हैं जो मेरा आॅडिशन ले रहे हैं, क्या वे मेरा अभिनय समझने में समक्ष भी हैं?’

वर्ष 1996 में नाट्य विद्यालय छोड़ने के बाद 42 वर्षीय अभिनेता 1999 में ‘सरफरोश’ फिल्म में एक दृश्य में दिखे थे। अनुराग कश्यप के ‘गैंग्स आॅफ वासेपुर’ में बड़ी भूमिका मिलने से पहले दस वर्ष तक उन्हें इसी तरह की भूमिका मिलती रही। अभिनेता ने कहा कि कश्यप की फिल्म से उन्हें थिएटर से जुड़े रहने का मौका मिला। सिद्दिकी ने कहा, ‘अनुराग कश्यप के काम करने का तरीका एनएसडी की तरह है। यह मुख्यत: सुधार पर आधारित है। वह आपको स्थिति देते हैं और कई बार हमारे पास डायलॉग भी नहीं होता। एक अभिनेता के तौर पर अनुराग कश्यप की फिल्म में काम कर मैंने जो सीखा उसे बेहतर करने का प्रयास करता रहूंगा’।

अवॉर्ड्स शो के बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी और राजकुमार राव

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 6, 2017 4:50 am