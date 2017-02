कंगना रनौत और ऋतिक रोशन की लड़ाई हुई खत्म, क्या अब रंगून के बारे में बात करें

2016 की शुरुआत में ऐसी घटना हुई जिसने बहुत से लोगों को चौंका कर रख दिया। फिल्म इंडस्ट्री जो इस बात के कई दावे करती है कि उनकी लड़ाई प्राइवेट रहती है और अपनी दोस्ती को भी सभी के सामने रखते हैं। वो भी उस समय चौक गई जब ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच की लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ी जाने लगी और पब्लिक में इसे लेकर बातें की होने लगीं। पिछले साल दोनों की लड़ाई में कई चीजें सामने आईं। जिसमें लीक ईमेल, फोटो, इल्जाम आदि सभी ने देखा। हर तूफान की तरह लगता है दोनों एक्टर्स के बीच की लड़ाई वाला तूफान भी खत्म हो गया है। अब 2017 में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एक्ट्रेस जब भी मीडिया के सामने आती हैं अपनी अगली फिल्म के रिलीज को लेकर आती हैं।

कंगना की अपकमिंग फिल्म शाहिद कपूर और सैफ अली खान के साथ रंगून है। जिसका निर्देशन विशाल भारद्वाज ने किया है। लेकिन फिल्म की बजाए कगंना और ऋतिक की लड़ाई हेडलाइन बन रही हैं। कंगना ने कहा था कि कोई उनके करियर को नुकसान पहुंचाना चाहता है, किसी ने उनके परिवार को धमकाया, कोई गया और पूरी इंडस्ट्री के सामने रोया। इस दौरान कंगना ने ऋतिक का नाम नहीं लिया। लेकिन साफ था कि किसके बारे में बात हो रही है। कई बार एक्ट्रेस से अतीत के कथित रिलेशनशिप के बारे में सवाल किए जाते हैं।

मोहनजेदारो की रिलीज के समय ऋतिक से भी उनकी एक्ट्रेस के साथ कानूनी लड़ाई को लेकर सवाल किए गए। लेकिन जब वो अपनी फिल्म काबिल के लिए मीडिया के सामने आए तो इस तरह के सवाल गायब थे। उनसे फिल्म को लेकर सवाल किए गए। अब ठीक इसी तरह फैंस भी आगे बढ़ चुके हैं और उन्हें लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो रंगून के बारे में जानना चाहते हैं। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर आप सवाल देख सकते हैं।

बता दें कि कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म रंगूल को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। वहीं लेक्मै फैशन वीक में अपनी शानदार प्रजेंस के जरिए भी वे लाइम लाइट में आई हैं। कंगना रनौत बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो अपने विचारों को बिना किसी शर्म लिहाज से बेबाकी से रखती हैं। कंगना की बेबाक जुबान, एक्टिंग और फैशन के बारे में तो आप सभी जानते हैं लेकिन उनकी दरियादिली के बारे में शायद ही कोई।

कंगना रनौत ने जवानों के बीच पहुंच कर किया 'रंगून' का प्रमोशन

First Published on February 10, 2017 8:51 am