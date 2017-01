अफसर बिटिया की एक्ट्रेस मिताली नाग बनी मां, बेटे की पहली झलक फेसबुक पर की शेयर

टीवी एक्ट्रेस मिताली नाग को अफसर बिटिया में उनकी मुख्य भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने बुधवार को अपने पहले बच्चे को जन्म दिया है। बेटे के जन्म के बाद एक्ट्रेस खुशी से काफी ग्लो कर रही हैं। केवल दो दिन पहले मां बनी नाग इस समय सातवें आसमान पर हैं। उन्होंने अपने बेटे की पहली झलक फेसबुक पर शेयर की है। बेटे के जन्म से एक्साइटिड हुई मिताली ने फेसबुक पर अपनी खुशी के स्रोत के लिए लिखा- अपनी जिंदगी के हैप्पी फीट के आने से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। शिवजी ने हमें एक लड़के के तौर पर बहुत ही प्यारी आत्मा को उपहार स्वरूप दिया है। सभी अंकल और आंटियों की तरफ से जूनियर परदेसी को प्यार।

मिताली और उनके पति संकल्प अपने बेटे के इस दुनिया में आने से बहुत ज्यादा खुश हैं। नाग ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया- हमने कुछ नामों को सोचा है जल्द ही उनमें से किसी को फाइनल कर लेंगे। कुछ दिनों पहले मिताली का बेबी शॉवर रखा गया था। जिसकी फोटोज उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। मिताली से पहले एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने अपने बेटे की फोटो शेयर की थी।

❤️😊 A photo posted by мiταli иαg (@mitali_nag) on Jan 3, 2017 at 4:48am PST

A photo posted by мiταli иαg (@mitali_nag) on Jan 3, 2017 at 4:47am PST

बता दे कि टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने ने हाल ही एक फोटो शेयर की है, जिसमें उनके पति अभिनव कोहली अपने बेटे को दोनों हाथों से सीने से लगाए नजर आ रहे हैं। पिता पुत्र की यह तस्वीर बेहद बेहद मनोरम नजर आ रही है, जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। एक घंटे पहले पोस्ट की इस तस्वीर में इंस्टाग्राम पर 4,061 लाइक्स आ चुके हैं। अभिनव ने अपने बेटे को सीने लगा रखा है और नन्हा शिशु सोया हुआ है।

Ready to pop… Ready to rock!!! #babybump #instababybump #celebbabybump #tvactors #mitaalinag #mitalinag #yummymommy A photo posted by мiταli иαg (@mitali_nag) on Dec 19, 2016 at 12:11am PST

A photo posted by мiταli иαg (@mitali_nag) on Jan 3, 2017 at 4:45am PST

Happy New Year To all My lovelies 😍 A photo posted by мiταli иαg (@mitali_nag) on Jan 1, 2017 at 7:36am PST

श्वेता तिवारी ने अभिनव कोहली की इस फोटो पर शानदार कैप्शन भी लिखा है। You are the most beautiful thing I keep inside my heart ❤️। बता दें कि इससे पहले भी उनके पति अभिनव कोहली ने बेटे की पहली तस्वीर शेयर की थी, जिसमें शिशु के सिर्फ पैर नजर आ रहे थे। प्रेग्नेंसी के दौरान अपने अलग-अलग लुक और स्टाइलिश अवतार की वजह से श्वेता सोशल मीडिया पर छाई रही थीं

First Published on January 6, 2017 3:48 pm